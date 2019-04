El cambio de entrenador centró parte de la comparecencia de Adrián González, pero no es el único tema abierto en el Málaga. El partido de Alcorcón ha limpiado evidentemente la atmósfera y se ve el panorama de otra forma. Ganaron todos los equipos de arriba y la exigencia sube, pero el madrileño tiene fe y es ambicioso. Hay que pelear por el ascenso directo.

"Hicimos un partido bastante completo, tuvimos mucho acierto cara a puerta, jugamos bien, estuvimos sólidos y fue un partido muy completo, pero no nos podemos quedar ahí", decía Adrián sobre el partido de Alcorcón: "Cuando llegan las victorias es un buen momento para corregir fallos y seguir creciendo. Nos vino bien para generar nuevas ilusiones dentro de la afición, que quizá estaba más pesimista por los resultados. Y nos ha venido bien para nuestra confianza".

"Sí, somos el Málaga", responde Adrián sin vacilar cuando se le pregunta si se pueden ganar los seis partidos (siete contando con el ya asegurado del Reus) que quedan de temporada: "Obviamente, vamos a salir a ganar los seis. Ya lo hicimos a principios de temporada, que ganamos cinco seguidos y está en nuestra mano. Hay una parte buena, recibimos a rivales directos en esa pelea por el ascenso, en subir directo o por puestos de play off. Creo que eso también va a favor. El calendario nos da cuatro partidos en casa y dos fuera. Tenemos que volver a hacernos fuertes en La Rosaleda con nuestra gente".

"Sí, es posible, es realista aún", insiste Adrián cuando se le cuestiona por el ascenso directo: "Tenemos capacidad para ello. No hay que perder la ambición y, mientras sea posible, hay que intentarlo. Es positivo que pensemos así. Si, por circunstancias, no llegamos a las primeras posiciones se tiene que mostrar un Málaga fuerte al que los otros tres rivales no quieran enfrentarse. De verdad pienso que se pueden ganar esos seis partidos".

Se refirió Adrián a otros temas

La Rosaleda

"Llevamos muchos partidos sin ganar en casa, muchos partidos necesarios para ese objetivo. Tenemos una buena oportunidad ante un buen rival este fin de semana. El club, con el tema de la promoción, ha recibido una respuesta muy buena de la afición. No le tenemos que pedir nada porque ellos responden y nos toca a nosotros volver a darle algo de lo que le dimos el otro día en Alcorcón y volver a darle tres puntos. El calendario va marcado por los que hagamos en La Rosaleda, por que nos hagamos fuertes en casa".

Mallorca

"Me gusta mucho, me gustó en pretemporada cuando jugamos contra ellos. Equipo compacto, agresivo, vertical. Tiene a Salva Sevilla, Lago Junior, un buen fichaje de Aridai en invierno... Un equipo bastante completo, para mí no ha sido una sorpresa. Para ellos, la temporada ya es un éxito, el rendimiento ha sido bueno. Pase lo que pase, será un rival que dará guerra hasta el último partido. El partido espero que sea parecido al de Alcorcón. Vamos a intentar llevar el peso del partido, fútbol de ataque. Llevarnos los tres puntos porque los necesitamos".

Keidi Bare

"Le veo bien, jugó realmente bien en Alcorcón, a nivel defensivo, robando balones, y en el plano ofensivo y de asociación, sacando el balón muy bien, dando línea de pase y de apoyo cuando teníamos el balón... Ha sido uno de sus mejores partidos, fue un partido muy completo".

Alcorcón

"Ha habido muchos partidos para pensar si ha sido el mejor del año. Son muchísimas jornadas. A nivel personal me encontré bien. Con buen rendimiento uno se ve beneficiado. Marcar y ayudar para ganar fuera de casa es bueno, era un punto de inflexión".

Ontiveros

"Siempre que hablo de Onti, la única respuesta la tiene él, sólo él sabe lo que va a pasar por su cabeza el fin de semana. Y de él depende".