Adrián González ya está recuperado. Así lo demuestran su predisposición en el entrenamiento matinal de hoy, y así lo declaró el capitán en rueda de prensa. "Estoy bien, recuperado, al ritmo que todo el equipo. Con muchas ganas de jugar después de perderme cuatro partidos. Me encuentro muy incómodo sin poder estar con el equipo y no viajar con ellos. Es una alegría poder incorporarme. Ya preparándome para el partido del viernes", espetaba el madrileño confirmando su disponibilidad.

"La semana pasada era precipitado volver, no me encontraba del todo cómodo, sobre todo tratándose de la pierna de golpeo", confesaba Adrián, que tomó precaución y fue precavido ante algo más serio, no hubo milagro con el año pasado: "En algún otro año he tenido tres semanas de baja. Es una lesión muscular y está dentro de lo normal este tiempo. El año pasado también tuve algo pero sí pude acortar los plazos, pero esta vez no. Creo que estoy preparado ya".

El mes de noviembre y los cuatro partidos que se ha perdido el mediocentro no han sido sencillos para él: "Soy una persona que lo pasa muy mal desde fuera. Con muchos nervios y mucha tensión. En el día a día se hace difícil porque no compartes con los compañeros lo mismo. Obviamente se pasa muy mal y no me gusta verlo desde fuera".

El duelo ante el Tenerife, de suma importancia

Adrián es un hombre claro y no da rodeos, no se suele morder la lengua y no tiene reparos para tratar ningún tema, tampoco para contradecir a algún compañero o incluso su entrenador, Víctor. Pare el capitán, el partido ante el Tenerife es "muy importante, hay que ser claros. Ellos están en una situación parecida a la nuestra. Si ganamos pasamos a varios equipos y nos colocamos en una situación más cómoda para afrontar lo que resta de mes".

"Me gusta ver la clasificación, ver los partidos míos y de los rivales. Es por ello que me manifiesto así, es de mucha importancia, por eso me lo tomo así, porque somos conscientes del paso adelante que podemos dar", apuntaba Adrián cuestionado por la visión de Víctor con respecto a la clasificación, a la que no da importancia en este punto de la temporada.

"El club está poniendo de su parte para que venga mucha gente a estos partidos ante el Tenerife y el Lugo. La gente no nos falla, y seguro que tenemos mucho ambiente. Esperamos devolvérselo con una victoria", expresaba el madrileño, que analizaba así al rival: "Los equipos que cambian muchos de entrenador no acaban funcionando... A Baraja le deseo suerte a partir del sábado. Para nosotros es una partido importante, creo que tiene que ser así. Es un partido para dar un paso adelante, hay que darlo todo para darlo".

En el vestuario, positivismo

"Si hay algo que hay en el vestuario es optimismo", espetaba Adrián sobre el grupo, el cual mira "siempre hacia delante, superamos los malos momentos. No solo con el fútbol sino con la vida también. Así es más fácil sacar las cosas adelante". El tema extradeportivo no pasó por alto, el cuál aprovechó también para recordar unas declaraciones controvertidas de Pacheco que le aludían y quiso zanjar así: "Pacheco, en una entrevista que creo que se malinterpretó, dijo que los capitanes no dábamos mucha información. No creo que haya nada nuevo e interesante para tener que distraerles de lo deportivo. Cuando llegue lo importante, seremos directos con algo que nos pueda influir. Eso se le transmitirá al grupo".

"El tema extradeportivo está ahí. Nos acercamos mucho más a las soluciones trabajando en lo deportivo, que puede ser un reclamo en forma de inversión", anunciaba el capitán, que no quería distracciones con algo que no fuera el fútbol: "Es por ello que es importante centrarse en lo deportivo, que es lo que hay, en nada más. Cuanto antes progresemos en lo deportivo, antes generaremos ese reclamo para la solución, por la vía que sea".

Sobre una posible salida

"Me lo tomo con tranquilidad. Si existe algo, si hay algo que entienda que me puede venir bien a mí o al club, bien. Pero no es algo en lo que piense", respondía Adrián cuestionado por el mercado y una posible salida: "Siempre soy claro en mi mensaje. Estoy más preocupado en los partidos que quedan para posicionarnos en una posición más cómoda. Como capitán del equipo no me parece justo tener mi cabeza en otras cosas, no lo siento así y no creo que lo tenga que sentir. Me lo tomo con tranquilad, el tiempo dirá lo que tenga que ser. Todos saben lo contento que estoy aquí, lo a gusto que estoy con la ciudad y con el club, con toda la gente que trabaja aquí".

"Desde que he llegado no han sido años fáciles. Pero lo llevo bien, debemos tomarnos las cosas con naturalidad, asumir cualquier problema que venga", apuntaba Adrián sobre sus tres temporadas en La Rosaleda y su rol importante: "Al final me toca ser capitán, también porque quiero serlo. Si creo que no estoy preparado para las diversas cosas que se pueden dar sería injusto que tomara ese papel. Lo hago con gusto, por representar al Málaga".

A la afición

"Es injusto pedirle algo más a la afición, porque su comportamiento está siendo excepcional. Está visto que no nos fallan, siempre están a pesar de las circunstancias y el marrón que se comen. Ellos no tienen culpa de lo que le pasa a su club y su ciudad. Si al final de la temporada deciden expresarse de otra forma para hacer crítica me parece justo. De forma personal y de parte de todos mis compañeros solo podemos darles las gracias. Seguro que tendremos que hacerlo de aquí a la jornada 42 porque su comportamiento no va a cambiar, tanto aquí como fuera, con todos los que se desplazan. Eso muestra la grandeza de todos. Es lo que toca y hay que afrontarlo así", espetaba Adrián sobre la afición, concluyendo su intervención tras el entrenamiento: "Saldremos adelante y sobre todo que nos enfoquemos todos en lo que he dicho antes: el plano deportivo. Vamos a intentar sacar las cosas adelante, lo otro no podemos controlarlo".