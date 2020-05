Shaheen demanda al Málaga CF por despido improcedente

El conflicto abierto entre el Málaga y el entorno de Abdullah Al-Thani continúa avanzando. Ahora es Richard Shaheen el máximo protagonista. El actual gabinete de comunicación del catarí envió una nota en la que asegura que el ex director general del club fue despedido de manera "improcedente", en una nueva maniobra para tratar de sacar algún tipo de rédito. "Richard Shaheen fue despedido injustificadamente de su puesto de director general por el administrador judicial el pasado mes de febrero, sin evidencia de mal comportamiento y sin que le fuera proporcionada ninguna explicación, violando así los derechos fundamentales del Sr. Shaheen y la legislación laboral española", comenzó el texto.

"El CEO es falsamente acusado de mala conducta, lo que viola su principio de inocencia y afecta a su derecho al honor e imagen pública, en contra de sus más de 20 años de inmaculada carrera profesional. Este despido es el comienzo de una serie de actuaciones que han provocado en el agravamiento de su situación financiera del Málaga CF, y desembocado en que el club se haya convertido en el primer equipo profesional en presentar un ERE, afectando a medio centenar de trabajadores", se añadió en los primeros puntos.

Vuelve a apuntarse al administrador judicial, José María Muñoz, que está siendo uno de los grandes objetivos de la defensa de Al-Thani: "El director general del Málaga Club de Fútbol, Richard Shaheen, ha presentado demanda por despido nulo por ante el Juzgado de lo Social y acusa al administrador judicial del club, José María Muñoz Jiménez, de ser responsable de la “vulneración de sus derechos fundamentales”. El escrito de demanda recuerda que el director general fue despedido de forma ilegal el pasado mes de febrero".

"Las acusaciones en las que se pretende basar este despido disciplinario que se llevó a cabo de manera urgente, son absolutamente genéricas y falsas, carecen de cualquier base, y se llevo a cabo sin la apertura de ningún expediente previo como exige la ley, lo que muestra otra acción ilegal más del administrador judicial. Por ello, se le acusa de una conducta incorrecta no probada, que además de vulnerar su derecho a la defensa y a la igualdad de trato, contraviene el principio de inocencia y afecta gravemente a su derecho al honor e imagen pública, tras más de 20 años de una carrera profesional inmaculada", se argumenta.

"Este despido responde única y exclusivamente a una represalia por la solicitud presentada para nombrar a Richard Shaheen como interventor que controlaría los poderes del administrador judicial. Con ese despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales del Sr. Shaheen se evitaba que Shaheen ejerciera este papel de control", se asegura, si bien esto parece un poco chocante puesto que el despido llegó antes de dicha solicitud y hasta la misma jueza tumbó esta petición de los abogados de Al-Thani.

Otra cuestión que no se entiende es que se aluda a la estrecha relación de Shaheen y Al-Thani como motivo del despido, puesto que precisamente ahí radica una de las cuestiones por las que no puede ejercer su función dentro del club después de los intensos registros policiales realizados en La Rosaleda y donde hay indicios de supuestos actos delictivos: "Además, el director general ha recibido un trato injusto y ha sido represaliado debido a la estrecha relación con el propietario del Málaga Club de Fútbol, Abdullah Al-Thani, ya que ningún otro ejecutivo senior con poder para representar al club ha sido despedido, ni el director financiero, ni el abogado interno, entre otros, han sido apartados y continúan en el club".

Y llega uno de los puntos más importantes, el fuerte interés que tiene Al-Thani en que Shaheen, el último ejecutivo de una larga lista desde que llegó al Málaga, regrese a las oficinas de La Rosaleda: "En el caso de que un tribunal acredite que se trata de un despido nulo, el Sr. Shaheen tendría el derecho a ser reincorporado en su puesto de trabajo, así como a percibir los salarios desde la fecha de despido y la correspondiente indemnización de daños y perjuicios derivada de la vulneración de sus derechos fundamentales. Dentro de un Estado de Derecho no se puede permitir la violación de la legislación española referente a la rescisión de un contrato de trabajo, no se puede consentir la vulneración de los derechos fundamentales de una persona ni es permisible dañar intencionadamente el honor y la imagen de un profesional".

Acusa al club de "una cadena de errores"

Más de lo mismo acerca de la gestión de Muñoz Jiménez y la aplicación de un ERE: Shaheen considera además que este despido es el comienzo de una serie de actuaciones que podrían abocar al Málaga C.F. al agravamiento de su situación financiera, después de que el club se haya convertido en el primer equipo profesional en presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta al menos a 50 trabajadores, poniendo en peligro a sus familias y generando una fuerte incertidumbre en el equipo. “El ERE es totalmente innecesario e inapropiado”, reitera Shaheen, que ha asegurado que “con el pago de las justas, pero innecesarias indemnizaciones a trabajadores de larga duración, se va a empobrecer al club. Este tipo de acciones dejan muy claro que las intenciones del administrador judicial, desde luego, no son las de beneficiar las finanzas del Málaga CF”.

Se añade la enésima referencia a la venta de Antoñín: "En este punto, Shaheen sostiene que los activos líquidos del club eran positivos cuando llegó el administrador judicial, y es necesario conocer cuál es la situación financiera actual a la vista de las últimas actuaciones de Muñoz Jiménez. En este sentido, el director general califica de “totalmente irresponsable e imprudente” la gestión actual y pone como ejemplo la venta del delantero Antoñín al Granada C.F. por 1,5 millones de euros".

"La labor del director de un equipo de fútbol es muy compleja y no la puede ejecutar cualquiera, mucho menos un administrador judicial, que además de vivir alejado del mundo del fútbol profesional, no está preparado para hacer viable un proyecto: en estos tres meses no solo no ha propuesto ninguna iniciativa para generar ingresos, sino que sigue ignorando otras acciones de ahorro mucho más efectivas, que ya estaban en marcha cuando llegó”, afirma Shaheen, el que se apuntó tantos como los bonus de Camacho y que tenía en ascuas a LaLiga.

Plan de viabilidad

El director general recuerda que ya existía un plan de viabilidad sobre la mesa del club previo a la emergencia sanitaria del COVID-19 y que todas esas medidas han sido inexplicablemente paralizadas por el administrador judicial. Entre ellas, destacan:

Planes de relaciones comerciales con empresas internacionales y acciones en mercados emergentes como el de expansión de la marca MCF en los mercados internacionales, incluidos América del Norte, Asia, América del Sur y Oriente Medio, que conllevarían unos ingresos de 3,4 millones y que han sido paralizados por el Administrador Judicial.

El plan para el mercado de verano que contempla la cesión o venta de algunos jugadores con gran valor en el mercado, se estima que supondrían un ahorro al club de alrededor de 7,2 millones de euros y unos ingresos de 8,6 millones de euros. Este punto ha sido interrumpido por el Administrador Judicial. Además de haber perjudicado claramente al club con la venta innecesaria de Antoñín, uno de nuestros activos más importantes a un precio sensiblemente inferior a su valor de mercado.

Reorganización de la plantilla y los servicios de La Academia para reducir su presupuesto y mejorar el programa. Una medida planteada para realizarla entre marzo y junio de 2020, y que supondría un ahorro de 0,9 millones de euros. Está interrumpida por el Administrador Judicial.

El litigio del ex jugador Jony y Lazio FC, que conllevaría un ingreso de 12 millones de euros para el Club y, no obstante, se encuentra sin avances conocidos desde hace 3 meses, por lo que “asumimos que el proceso ha sido intencionadamente interrumpido”.

La Fase 1 del Proyecto de construcción de campos de fútbol para la academia del Málaga CF, previstos para abril de este año y que el administrador ha parado completamente, incluso teniendo el presupuesto asignado para ello.

Además, recuerda que los activos líquidos del club eran positivos cuando llegó el administrador judicial, y es necesario conocer cuál es la situación financiera actual.