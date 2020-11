Al-Thani lanza preguntas y retos al Juzgado del caso BlueBay

El presidente del Málaga, Abdullah bin Nasser Al-Thani ha vuelto a parecer en la red social Twitter para pedir algunos puntos con respecto al contencioso que tuvo con BlueBay y que recientemente tuvo una sentencia en la que el grupo hotelero se quedaba con el 49% de las acciones del catarí, que ha recurrido dicha sentencia.

"Una pregunta al tribunal del caso BlueBay. me gustaría demostrarle a la Policía Nacional y a los medios, con total transparencia, y enseñar el contrato original cuya existencia reclaman diciendo que yo vendí el 49% de las acciones por un euro. Con respecto al presunto contrato, me gustaría que el juez y el notario examinen la firma y demuestren si es válida en España o no. También quiero que la Policía Nacional mire si el documento es original", espetó Al-Thani en Twitter citando a las cuentas de la Policía, la Guardia Civil, la embajada de Catar en Madrid, la Comisión Europea, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

El catarí recurrió la sentencia del caso BlueBay después de un largo contencioso contra la hotelera y esta primavera se ordenó que se ejecutase la sentencia a pesar de que aún no es firme.

A question to the court in the "Blue Bay" case. I would like you to demonstrate to the National Police and to the media, with total transparency,