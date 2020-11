Manolo Gaspar: "Todos teníamos dudas"

El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, habló con un los integrantes de un webinar de MBC sobre la situación del equipo en los últimos meses y la evolución de la situación conforme pasaban las semanas y cambiaba la situación institucional del club malacitano.

"Necesitamos una base estable, un Málaga reconocible, que la gente se identifique con lo que ve. Creo que eso se está consiguiendo, desde el minuto uno, cuando empecé a hablar en los medios y estaba aquí Richard Saheen dije la realidad del club. Algo que a mucha gente le sorprendió porque nadie esperaba que estuviéramos tan mal. A día de hoy se ha demostrado: somos el presupuesto más bajo de la categoría con diferencia. Tenemos un equipo que compite, que tiene alternativas, que es identificable. Eso es una labor de muchísimo trabajo y de explicarle a la gente la realidad", dijo Gaspar, que recordó momentos en los que el horizonte no era despejado precisamente: "Nos vimos en una reunión que hizo José María Muñoz con Francisco Salado en la que vi que había muchas dudas, la gente estaba nerviosa y era normal. Todos teníamos dudas. Pero lo que teníamos claro era donde estábamos, hicimos una lectura de la realidad y empezamos a funcionar, no ha sido nada fácil"

Para el paleño, hay que adaptarse: "Somos el Málaga, sabemos que nuestro club tira mucho. esta reciente lo que vivimos en Champions diez años consecutivos de primera, pero la realidad ahora es otra. Somos un gran club, tenemos un escudo increíble y una historia espectacular, pero la realidad ahora es otra. era muy mala hace unos meses y ahora está bastante asentada, cosa que no está en los demás clubes. Vais a ver en estos tiempos clubes muy mal económicamente, que están muy mal en la estructura, que no van a poder afrontar nada, no podrán fichar, tendrá sanciones. Nosotros llevaremos un año de ventaja. El Covid nos está matando a todo, las empresas se esfuerzan tremendamente para sobrevivir pero al Málaga, quizá, le ha venido bien el Covid en el mercado".

Por último habló sobre cómo ha cambiado el mercado para los blanquiazules esta temporada y lo que puede suponer el ajuste presupuestario para el futuro: "Antes había un oscurantismo increíble en el Málaga. En el mercado anterior de diciembre nadie confiaba en lo que yo le decía a los jugadores, es más, equipos muy bajos me quitaban jugadores. Eso era frustrante. Cuando ha habido transparencia, credibilidad en lo que se dice, buena comunicación, ahí sí. Los jugadores quieren, les apetece, les intriga el proyecto. En el año que viene ya tenemos una base en la que prácticamente no vamos a deber nada, con plantilla y presupuesto corto, con salarios ajustados a la categoría y la nueva realidad. A partir de ahí, José María está trabajando a para que esto crezca. Vamos a esperar los temas judiciales y demás, pero el Málaga tiene todas las papeletas de ir creciendo de manera fuerte, sólida e ir poquito a poco hacia donde tiene que estar. No tengo ninguna duda".