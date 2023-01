El mensaje para Aleix Febas, Rubén Castro y para toda la plantilla del Málaga CF

Sergio Pellicer cambió bastante la alineación respecto a lo que hacía Pepe Mel, pero llamaron la atención las suplencias de Rubén Castro y Aleix Febas, titularísimos para el madrileño. Explicó en la sala de prensa Pellicer lo que pretendía. "Cuando tienes una plantilla en esta situación, tienes que buscar los momentos para todos. Soy un recién llegado, pero conozco a la plantilla. Son dos jugadores muy importantes, para mí es un placer entrenar a Febas y a Rubén, hacía años que el Málaga no tenía un delantero de su perfil, pero quiero que todos estén activos, se merecían jugar todos. Cuando hay un cambio de entrenador, la intensidad, las ganas y el afán de agradar aumentan. Posiblemente el viernes jueguen otro tipo de jugadores. Quiero mandar un mensaje de unión a la plantilla, los necesitamos y todos. No es lo mismo Rubén, que vamos a intentar que sea ese máximo goleador histórico porque nos hacen falta esos goles, que otro. Vamos a mejorar desde la base, desde dejar la portería a cero. Y con estos jugadores tenemos que darle herramientas para hacerlo mejor arriba. Ha habido jugadores que tampoco han jugado y no me preguntáis. Entiendo las preguntas por Aleix y Rubén, pero es el mensaje para todos".

"Llegué el miércoles y para mí empiezan de cero", razonaba Pellicer sobre el hecho de que no hubiera más de tres jugadores con más de 1.000 minutos acumulados en la temporada en el once: "Hay jugadores que tengo un conocimiento y puedo ser justo o injusto. Es muy difícil que repitamos alineación. Afortunadamente, a nivel de plantilla, no es la situación de hace dos temporadas. Ahora perdemos Ndiaye y es posible que muchos más no repitan. Busco la exigencia y la competitividad diaria. Por perfiles del rival jugarán uno u otro. La foto final es más importante que la primera".