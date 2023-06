Álex Calvo será del primer equipo e Izan Merino estará "cerquita"

En una temporada en la que se espera mucho de los jugadores jóvenes, una mirada en La Academia obliga a parar en varios futbolistas de los que se espera mucho. Uno de ellos es Álex Calvo, que opta a tener ficha del primer equipo pero si no la tiene estará en la dinámica malaguista. Sergio Pellicer le tiene en cuenta como a Izan Merino, al que quiere "cerquita" en el día a día. Tampoco se olvida de Andrés Caro, otro de los alumnos aventajados.

“Yo con Álex cuento para que esté en la primera plantilla. ¿Con ficha? Vamos a ver. Es cierto que tenemos que ir ajustando. Al final la situación de Álex Calvo fue que aunque no había jugado ni en el filial, nos generó una ilusión el primer día de entrenamiento por su desparpajo e inconsciencia. Solo pensó en jugar y ser uno mismo, en divertirse con el fútbol. Los profesionales están pensando en muchísimas cosas y, a veces, es malo tanto pensar. Calvo trasladó una energía… pero luego hay que saber gestionarlo. No me gustó que hablara tras el gol, eso hay que saberlo llevar porque no hay que mostrarlo tanto a nivel público, controlar con él esa gestión. Tengo también mucha confianza en él como con todos los chavales, Dani, David, Roberto, Kevin…", argumentó Sergio Pellicer en Málaga Hoy.

Del precoz Izan Merino no tiene dudas tampoco: "Estuve con Izan el miércoles. Tiene un problema muscular que arrastra de la selección y la idea con él sería que poco a poco estuviera entrenando en dinámica del primer equipo, paulatinamente. Siempre que pensemos que tenemos que poner a un jugador joven, es para ganar. Nos estamos jugando lo máximo, no va a ser para que el entrenador se ponga la medalla de que ha hecho debutar a un jugador. Quiero dejar una cosa muy clara: El año de las 18 fichas con la pandemia la clave de que el equipo compitiera fue por los chicos del filial. Es cierto que fue duro porque algunos se vieron en una situación que no se habían visto, de estar jugando con el filial a jugar en Segunda División. Unos más, unos menos, pero lo que nos daban en el día a día de entrenamiento… Tienes que romper la puerta y una vez que la rompes tienes que continuar, que es verdad que ha ocurrido en muy pocos casos”.

Prisas con Andrés Caro

“Asumo mi error con Andrés. Tengo muchísima esperanza en él. Asumo la toma de decisión de hacerle jugar en Albacete. La defensa fue Delmás, Ramalho, Andrés y Cristian. Cambié la defensa después del partido del Oviedo porque vi situaciones… y además lo vi entrenar esa semana. Conozco a Andrés y tengo mucha confianza con él. Es cierto que al final este será su primer año senior y lo puse titular en un escenario... aunque ya había jugado antes y lo hice debutar en el último partido el año de las 18 fichas y también creo que con Natxo González hizo un gran partido en Fuenlabrada. Lo puse en Albacete para ganar y ahí no estuvimos ninguno bien. Y fue un golpe duro a nivel defensivo por la situación clasificatoria en la que estábamos. Es un chico que es un ejemplo en la toma de buenas decisiones. Yo fui claro con él: ‘Andrés, esto es fútbol y el fútbol te lleva a frustraciones y ahora hay que seguir dando pasos hacia delante’. Confío en que todos lo podamos ayudar porque tiene muy buenas condiciones. Eso sí, el rendimiento se actualiza y esto es una selva, hay mucha competitividad. La competencia va a ser brutal, entonces Andrés hará la pretemporada y veremos si está preparado, como Moussa y como muchos jugadores por los que está apostando el club”, dijo Pellicer.