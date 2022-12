Álex Mula, nuevo fichaje del Wisla Cracovia

Después de muchos meses entrenándose por su cuenta y sin encontrar acomodo en algún club profesional español, el exjugador del Málaga CF Álex Mula ha terminado firmado por uno de los conjuntos más fuertes de Polonia, el Wisla Crakovia, que comunicó que el canterano blanquiazul se compromete hasta el 30 de junio de 2023 con una opción de ampliación.

Desde que salió del Málaga no ha terminado de arrancar la carrera de Mula, que no ha alcanzado las grandes expectativas puestas sobre él. Su paso por el Fuenlabrada (que pagó una cantidad importante por él) y después por el Alcorcón no le sirvieron para seguir en la rueda de Segunda. En los últimos tiempos había estado entrenándose con el Algeciras.