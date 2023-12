Málaga CF - Algeciras: Alineaciones probables

El Algeciras CF se toma como partido grande cómo va a despedir 2023 este domingo (20:00) con un duelo cinco estrellas y la posibilidad de acabar el año en los puestos de play-off de ascenso del grupo II de la Primera Federación. El equipo de Lolo Escobar rinde visita al Málaga CF, a un gigante de la categoría que espera rozar el lleno en La Rosaleda. De las más de 25.000 almas que se darán cita, más de un millar teñirán de rojo y blanco el templo malaguista. Un desplazamiento enorme para brindar un apoyo a la altura del escenario.

Lolo Escobar sabe de la grandeza de la cita, por eso se lleva a toda su plantilla, disponibles y no disponibles, para hacer una piña como se merece. El técnico decidirá a los elegidos en las entrañas de La Rosaleda, sobre todo si arriesga con el regreso de Mario García (repuesto de una rotura de fibras) y si echa mano del refuerzo para el ataque con el alta de Stefan Milosevic. El club culminó el viernes un larguísimo proceso burocrático para inscribir la ficha del montenegrino.

Antecedentes La última visita oficial al primer equipo del Málaga se remonta a la temporada 1978/79 en la antigua Segunda División. Sin embargo, el Algeciras visitó La Rosaleda en 2003 (también en Segunda) para medirse al Málaga B. Ese encuentro se saldó con un empate sin goles.

"Un refuerzo más, uno más para la causa. Estamos muy contentos todos", expresó el técnico del Algeciras en la previa en referencia a Milosevic. Escobar deslizó que el ariete "tendrá minutos seguro porque queremos tenerlo en cuanto antes" aunque no precisó si saldrá de inicio o entrará desde el banquillo. "El tener opciones es enriquecedor para un entrenador", aceptó.

Con Milosevic ya desencadenado y la opción de que Mario García pueda probarse, todo indica a que Escobar no variará demasiado el guion de las últimas semanas y de la temporada. No hay necesidad de forzar en sendos casos en un equipo que no arrastra sancionados ni lesionados de importancia. La lógica dice que podrían salir los mismos que dieron la talla contra el Ibiza en el Nuevo Mirador.

Los rojiblancos alcanzan la 17ª jornada (antepenúltima de la primera vuelta) tras cuatro partidos sin perder y después de haber tomado el triunfo en sus dos últimos viajes (Real Madrid Castilla y Antequera). Con 27 puntos, los de Escobar tienen la oportunidad de acabar 2023 en plena puja por los puestos de play-off de ascenso, un lujo para una plantilla tan nueva y mucho más modesta que las anteriores.

Alineaciones probables

Málaga CF: Alfonso Herrero; Gabilondo, Murillo, Galilea, Dani Sánchez, Genaro, Juanpe, Larrubia, Kevin Medina, Dioni y Roberto.

Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Iván Turrillo, Sardinero, Diego Esteban y Zequi.

Árbitro: Manuel Camacho Garrote (Córdoba).

Hora: 20:00 (17ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV).

Estadio: La Rosaleda de Málaga.