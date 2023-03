Antonio Calderón: "He visto que es un reto complicado, pero alcanzable y a mí los retos me gustan"

El Juventud de Torremolinos anunció de forma oficial a su nuevo técnico, Antonio Calderón, quien llega tras haber ascendido al Fuenlabrada y al Huesca a Segunda División y ser primer entrenador del Cádiz y segundo del Granada en Primera División. Además de sentarse en el banquillo del Tenerife y Albacete en la categoría de plata. El técnico gaditano llega directo desde el Deinze, Segunda División belga, tras reunirse con Adrián Esparraga, Director Deportivo del nuevo grupo inversor, quien le comunicó que querían contar con él en el proyecto verdiblanco. El míster de 55 años confirmó que este lunes se lo comunicaron y sobre el mediodía cogió el vuelo hacia la Costa del Sol.

"Lo único que puedo deciros es que vengo con mucha ilusión, estaba en Deinze, el club belga que adquirió durante la temporada pasada el grupo inversor ACA Football Partners. Vieron que las cosas no iban bien y decidieron hacer un cambio, por eso me han pedido la ayuda de venir aquí. Toca trabajar para salvar el año, he visto que es un reto complicado, pero alcanzable y a mí los retos me gustan. Vengo con toda la ilusión del mundo", justificó el nuevo entrenador su llegada.

Eso sí, lo primero que hizo Calderón es destacar el gran trabajo que realizó Ibón Pérez durante estos siete últimos años: "Me gustaría poner en valor el trabajo del antiguo entrenador que sé que lleva mucho tiempo en el cargo y puso al club donde está actualmente. Por desgracia, en el mundo del fútbol los entrenadores siempre estamos en el punto de mira, quizás sea la decisión más sencilla de tomar porque sólo es uno el que se cambia. Mi principal objetivo ahora es que el equipo crea, obviamente habrá que trabajar, pero no existen varitas mágicas, aunque muchos lo piensen. Los equipos son los que son y tú les puedes ayudar, habrá momentos que anímicamente deberás trabajar con ellos para buscar ese revulsivo, eso te dura dos o tres semanas, pero luego está el trabajo".

Aunque, si algo dejó claro el míster verdiblanco es que confía en la salvación: "Este equipo demostró a lo largo de toda la temporada que es difícil de batir e incómodo sin balón, pero le cuesta hacer goles. Por lo que tendremos que mejorar eso para ser más competitivos. Así tendremos más posibilidades de mantener la categoría". Respecto al siguiente partido ante el Cádiz Mirandilla, quien marca la salvación a tres puntos, Calderón lo tiene claro: "Le comentado a la plantilla que tenemos nueve finales y curiosamente la primera es contra mi equipo, por lo tanto voy a mi casa y uno cuando va a su casa quiere que le digan cosas buenas, pero ahora soy el enemigo, por lo tanto la única opción para que eso ocurra es que ganemos. Debemos hacer las cosas bien porque el Cádiz, salvo el último encuentro, está cosechando buenos resultados y sabemos lo que nos vamos a encontrar. Debemos saber que jugamos contra un rival directo y eso es cosa del futbolista. Además, ellos vencieron en la ida. Ganar sería un buen golpe anímico, aunque no definitivo. Espero que los jugadores estén mentalizados, de eso me voy a encargar personalmente, para que tengan clara los tres o cuatro conceptos claros".

Por último, habló sobre su nuevo vestuario: "El ambiente todavía es serio, pero tienen muchas ganas de que las cosas salgan bien. Hay mucha ilusión por trabajar para sacar esto adelante y mantenerse a donde tanto trabajo costó llegar. Espero que podamos trabajar, hablar y llegar en buenas condiciones al partido de este fin de semana. Creo que tenemos equipo para salvarnos, por eso he venido, no voy a venir a estrellarme. Sé que es complicado y está difícil, pero voy a convencerles de que es posible. Cuando tú estás en una mala racha tienes dos posibilidades, bajar los brazos y caerte o coger energía y con este cambio se busca que las mentes se liberen y haya nuevas ideas. Eso te de esa pizca de suerte para que de en el poste y entre, me agarro a eso. Soy muy optimista y positivo y voy a trabajar en convencer al futbolista en que crea en sí mismo. Las finales se juegan para ganarlas, pero primero hay que saber jugar al fútbol y luego saber cómo jugarlas. Ahora mismo tenemos nueve, si en tres partidos somos capaces de ponernos más cerca, pues tendremos más margen. De lo contrario, tocará seguir picando piedra. Confío en mis posibilidades y en las de la plantilla. Se que tenemos buenos futbolistas, pero no será fácil".