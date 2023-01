Atlético Malagueño - Atlético Porcuna: Mucha calidad pero poca puntería (1-1)

Si al primer equipo del Málaga CF le cuesta marcas goles, su filial va por el mismo camino. Después de la goleada ante el Maracena (3-0) que sirvió para despedir el año, el conjunto de Funes no pudo pasar del empate ante el Atlético Porcuna, quien igualó la contienda en el descuento (1-1). Justo en su único disparo entre los tres palos de Carlos López. Reparto de puntos en el duelo de la jornada 16 de este Grupo 9 de Tercera RFEF que no sirve para ninguno. Ni ellos salen de la parte de abajo ni los blanquiazules asaltan los puestos de ascenso.

Y eso que por primera vez en mucho tiempo el técnico local disfrutó de la calidad de los jugadores que suelen estar en dinámica con el combinado de Pepe Mel. Sin embargo, ni con ellos fueron capaces de desarmar la telaraña defensiva que planteó Juán Arsenal. El Atlético Malagueño lo intentó por los costados, buscando a Loren, Issa Fomba y Cristian pero sin fortuna. Incluso Dani Lorenzo y Bilal se animaron a sumarse al ataque por intentar aportar su granito de arena. Pero está claro que la lluvia apagó la puntería de los malacitanos.

Funes no estaba contento con el arranque de los suyos, un once donde no faltó la calidad pero si los goles, por eso decidió realizar un cambio de esquema y mandó a Issa Fomba a la media punta, ya que se estaba estorbando con Cristian por la banda. Ni con eso solventó la papeleta. De hecho, debió sustituir al jugador de Malí. Se podría haber adelantado en la primera parte el Malagueño pero el linier anuló un pase magistral de Álex Rico desde el centro del campo que superó a toda la zaga rival y dejó sólo a Paco, quien tocó la pelota con la punta de su bota para batir al guardameta del combinado jienense. Fácil y sencillo, lástima que fuese posición antirreglamentaria porque fue una jugada digna de ver.

Las ocasiones se sucedían aunque sin probar de verdad los reflejos de Sergio Muñoz bajo palos, quien vio la amarilla por reiteradas pérdidas de tiempo. Sabía cuál era su partido el conjunto de Arsenal y cumplió con su guion. Justo tras el paso por vestuarios fue Loren quien no supo tomar una buena decisión en un dos contra dos de manual, donde Paco le acompañaba e incluso rompía la defensa rival con dirección a portería. Lástima que obtase el joven de 19 años por el lanzamiento, el cual salió desviado.

No le perdió la cara al partido el filial que llegó a reclamar dos penaltis, el primero sobre Álex Rico cuando el jugador boquerón intentó controlar en el área un centro a balón parado de Paco y acto seguido recibió una patada por detrás. La colegiada Trujillano Gallardo indicó falta en ataque, quizás lo más sencillo de señalar en estas acciones. El segundo ocurrió también con el dorsal 8 como protagonista. En esta ocasión, el guardameta salió de puños e interceptó con la cabeza del jugador blanquiazul y la decisión de la gaditana fue la misma.

El gol se hizo de rogar y llegó con un centro de Juanmita desde el costado derecho que encontró a, uno de los mejores y más destacados del encuentro, Paco de cabeza en el segundo palo. Sin embargo, no se cerró el partido y en la última jugada del encuentro los jienenses igualaron la contienda con un disparo cruado de David Jiménez, quien entró en la segunda parte. Se durmió Andrés Caro que no llegó a tapar el lanzamiento. Le queda trabajo al filial que no termina de coger una racha positiva que le meta donde se merece.

FICHA TÉCNICA

Atlético Malagueño: Carlos López, Bilal, Murillo, Andrés Caro, Cristian, Paco, Álex Rico, Dani Lorenzo, Juanmita, Issa Fomba y Loren. Banquillo: Arturo, Izan Fernández, Arriaza, Recio, Jesús Martín, Oñate y Chupete.

Atlético Porcuna: Sergio Muñoz, Ruano, Javi, Rifat, Manu Sarmiento, Pablo Molero, Rovira, Siles, Álex Cañero, Narek y Abel. Banquillo: Juan Galisteo, Ocaña, Uche, Paco Quiles, Iker, David Jiménez y Miguel Ángel.

Sustituciones

Atlético Malagueño: Minuto 57 se fue Issa Fomba y entró Jesús. En el minuto 72 Carlos Ruiz ingresó en el césped para ocupar la posición de Dani Lorenzo. Minuto 84 Oñate sustituyó a Loren. Juanmita se marchó para dar entrada a Pablo Arriaza en el minuto 84.

Atlético Porcuna: Minuto 57 se retiraron Álex Cañero y Pablo Molero para que entrasen David Jiménez e Iker Durán. Luego en el 68 Manuel Sarmiento y Rifat dejaron su lugar a Javier Ocaña y Miguel Ángel Herenas. El último cambio de fichas se produjo en el 83 cuando salió David Sánchez por Francisco Jesís Quiles.

Tarjetas

La colegiada Lorena del Mar Trujillano Gallardo amonestó por parte del Atlético Malagueño a Juanmita y Bilal. Mientras que por parte del Atlético Porcuna la vió Sergio Muñoz.

Incidencia

Partido de la jornada 16 disputado en el campo de la Federación Malagueña ante 400 espectadores aproximadamente, pobre entrada aunque debido a la lluvia es entendible.