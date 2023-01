Rubén Castro, un gol le pondría como máximo goleador español en LaLiga

"Lo tengo en mente. Estoy a uno me parece y ojalá sea el próximo domingo", así de claro fue Rubén Castro tras ser preguntado por la posibilidad de ser el tercer máximo goleador de la Liga española. Después de su tanto contra el Granada, el canario volvió a celebrar un tanto suyo, el quinto con el Málaga CF. Una cifra que estas alturas él mismo reconoce que es extraña: "El equipo merecía mucho más, se ha vaciado pero nos está costando hacer goles. Me quedo con la actitud del equipo y el apoyo de la afición. Me está costando hacer goles. A estas alturas nunca he tenido tantas dificultades. Parece que he empezado el año bien, espero seguir así".

Está claro que no esta siendo una campaña sencilla para el delantero español, quien pudo haber celebrado antes su tanto ante el Tenerife pero Šipčić la sacó sobre la misma línea cuando Juan Soriano estaba batido. Aunque también le costó al colegiado González Esteban conceder el que permitió rascar un punto al conjunto de Mel. Rubén Castro explicó de esta forma cómo vivió la tensión desde que el asistente indicó fuera de juego hasta que se le validó el tanto gracias al VAR: "Casi me lo quitan. En el campo lo que habían dicho que Fran Sol intervenía en el tiro. Al final ha estado bien y el gol ha servido para el empate".

Además, el Killer se mostró humilde ante su situación: "He tenido dos o tres. Soy yo el que las falla. Antes no las erraba, aunque gracias a mis compañeros por pasármela". Rubén Castro no suele ser uno de los protagonistas de la plantilla blanquiazul en las ruedas de prensa, por eso se aprovechó para consultarle por la afición: "Uno quiere jugar a futbol por estas cosas, la afición que tenemos. No le estamos dando las alegrías que se merecen, cerca de 22.000 personas en esta ocasión. Queremos seguir así y darles más alegrías a la afición".

Sobre el equipo dejó claro que se están haciendo las cosas bien: "El equipo lo está dando todo para ganar, lo hemos merecido, pero confío en el equipo. Estamos haciendo las cosas bien para ganar. Quedan muchos partidos por delante todavía". Sin duda, con ese optimismo de un veterano como Rubén Castro hay que quedarse.