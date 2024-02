Baptista: "El gol de chilena con el Málaga quedará para la eternidad"

Julio Baptista atendió a Área Malaguista, en 101TV unos días después de haber regresado a La Rosaleda para ver el partido entre el Málaga y el Recre. Un estadio donde logró un hito con un tanto espectacular de chilena que dio el liderato de Primera División a los blanquiazules en aquella mágica temporada: "Para la historia del Málaga y para mí siempre será un gol que se quedará en la eternidad".

“Increíble, una emoción increíble volver al estadio después de tanto tiempo, yo que fui uno de los primeros en llegar en aquella etapa y uno de los últimos en salir. La verdad es que fue muy bonito, sobre todo ver el amor que tiene la afición por su equipo, que aunque esté en Primera RFEF, es increíble. Lleno, con un ambiente impresionante de fútbol. Vi el estadio lleno y más que otra cosa, el ambiente es que era muy bueno y encima el Málaga consiguió la victoria”, comentó La Bestia, agasajado por muchos conocidos: "Siempre te encuentras con gente del club, siempre muy amable, increíble. Aunque han cambiado bastantes personas, sigue teniendo la misma identidad, eso cuenta. La verdad es que da gusto".

Le costó contener la emoción: "Una afición como pocas en España. Sólo con que se hagan las cosas bien, espero volver a ver pronto al Málaga al menos en Segunda División". Ahora se intenta abrir paso en los banquillos: “Recientemente salí del Valladolid y ahora trabajando bastante con mi staff, viendo fútbol, viajando y esperar a alguna oportunidad que salga en el mercado de verano y poder entrenar y seguir demostrando nuestro trabajo”.

El futuro, quién sabe, igual algún día le trae de vuelta a Málaga: "A mí me gustaría. No sé si algún día pasará o no, pero en los equipos en los que uno ha jugado, siente esa conexión con la gente, la afición, con la ciudad, con todo en general. Cuando pasas por ahí, nunca acabas olvidándolo, para mí Málaga es una ciudad muy especial. Mis hijos nacieron allí, una ciudad donde vivía muy, muy bien. Y en una etapa de mi vida, a los 30 años, donde viví uno de los momentos más bonitos de mi carrera, por eso Málaga es una parte muy especial que guardo para mí y ojalá un día se pueda dar, pero no lo sé. Seguiré trabajando e intentando cada vez más estar al nivel".

La cicatriz de Dortmund

“Sientes una impotencia muy grande de saber que el pase estaba en nuestras manos y lo dejamos escapar, pero el fútbol es esto. A nosotros nos dio mucho dolor. Yo he tenido derrotas importantes en mi carrera. En el Mundial, partidos importantes de Champions, esos cuartos de final que fue muy dolorosas. En el momento en que ocurren no lo entiendes tanto pero con el tiempo lo vas digiriendo mejor”.