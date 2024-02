Larrubia: "Esta renovación no va a relajarme, quiero marcar época en el Málaga"

David Larrubia se plantó en la sala de prensa del Málaga feliz y emocionado. Para el dorsal 10 este nuevo contrato es algo más que una firma sobre un papel, es subir un escalón más de la escalera de su sueño, que es blanquiazul: “Me gustaría primero darle las gracias a Loren y al club por la predisposición que han tenido para renovarme y por la confianza depositada en mí. Ha pasado todo muy rápido, he ido quemando etapas sin darme cuenta, no quiero ser repetitivo pero es que estoy cumpliendo el sueño. Pero no me lo tomo como una relajación sino todo lo contrario".

Lo dice un malagueño del barrio de La Luz que tiene su habitación empapelada de motivos malaguistas: "El cuarto de mi casa sigue intacto, me fui a Mérida y cuando volví seguía todo igual. Me voy a independizar pero en casa de mis padres seguirá así". Insistió en el primer mensaje: “Lo que no quiero que piense la gente es que me voy a relajar por estar en mi casa, quiero ser importante en el Málaga, ayudar en todo lo posible a conseguir los objetivos, y más yo que siento los colores y lo he vivido desde pequeño y marcar una época en el club".

Y quiere que esa época se marque con los mismos compañeros con los que lleva años creciendo: "Estamos metiendo caña a los que faltan. Intentando convencer a todos los demás para que sigan creyendo en el proyecto y puedan seguir creciendo". Sobre su proceso de renovación admitió que "se ha demorado bastante, no sé por qué, a lo mejor porque también ha pillado en mitad del mercado de invierno y mis agentes han estado ocupados. No ha llegado ninguna oferta formal, quizás algún acercamiento, pero transmitía a mi agente que quería seguir en el club. Estoy muy feliz, también mentalmente y con ganas de seguir desarrollándome en el equipo de mi tierra, no ha habido en mi cabeza otra cosa que seguir en el Málaga".

Partido del Ibiza

"Desde ayer que empezamos a entrenar, el equipo está convencido de lo que va a ser el domingo en La Rosaleda, la afición no va a fallar y esperemos dar un golpe sobre la mesa y conseguir tres puntos que nos permitan estar ahí arriba".

Suplencia

“Hay que ser conscientes de que a lo largo de la temporada hay picos de forma. Me toca aportar desde el banquillo, entreno cada día como si fuera el últimos. Ahora hay compañeros a nivel muy alto, toca aprender mucho de Ferreiro. Trabajo para ser titular y si no a poner buena cara y te toca dar lo mejor para ayudar".

Mensajes

"He recibido muchos mensajes de personas que quiero y también por las redes sociales de malaguistas que se sienten muy identificados conmigo. Ahora al equipo me tocará pagarles algo, una paella o algo así, espero tras ganar al Ibiza. Me toca rascarme el bolsillo".