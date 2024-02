Loren Juarros y el futuro de Roberto y Kevin con el Málaga CF

Loren Juarros volvió a enviar un mensaje reconfortante ante lo que él considera que debe ser el Málaga. En tres capas: la corta, la media y la larga. Pasos para hoy, para mañana y para más allá. Tocó los temas concretos de Roberto Fernández y Kevin Medina. "Con el rendimiento que está dando no es fácil plantear una renovación con las situaciones que tiene. Lo vivimos en junio y lo vivimos en enero. Tiene un año más de contrato con el club. Tenemos asegurada su continuidad en caso de que no seamos capaces de renovar su contrato. Luego hay muchas circunstancias y en función de la situación del equipo el año que viene, algunas situaciones concretas posibilitarán más su continuidad que otras. Es un jugador de valor, está demostrando las capacidades que tiene y los equipos se están fijando en ello. El club tiene las líneas muy marcadas y la predisposición a hablar con sus representantes y a ver en lo que derivan las cosas. Si nosotros pudiésemos renovar a Roberto, lo renovaríamos mañana. Los parámetros a los que hay que llegar, con las opciones que tiene de fuera, hay que analizarlo bien. Por parte del club no habría ningún problema en renovarlo", argumentó sobre el cordobés.

"Es otro jugador con el que llevamos tiempo hablando. Ha tenido una circunstancia ahora puntual, un cambio de representante, y estamos retomando un poco lo que se había avanzado hasta ahora. Estamos en la misma línea de intentar llevar adelante su renovación. Eso ha retrasado un poquito su situación. Lo importante es que el día 30 de junio estén aquí los que creemos que tienen que estar", apuntó sobre Kevin.

Proyecto de cantera

"Los pasos que vamos dando van en esa dirección. Lo dijimos el primer día que llegué aquí y en eso vamos a trabajar, en fortalecer todo lo que se pueda la estructura del club con jugadores formados dentro del club, con los principios y valores que demuestra cada día entre otros David. Esa tiene que ser la piedra angular de este proyecto del Málaga. Tengo el convencimiento que es la manera más viable, estable y segura para sacar al Málaga de la situación en la que estamos. Para ello hay que contar con la predisposición de los jugadores y quiero destacar la predisposición que han tenido tanto David como su representante y sus padres para pensar que el mejor sitio para que David siga creciendo como futbolista es el Málaga. David, con la edad que tiene y acabando contrato, podría haber tensionado mucho más al club, pero su predisposición ha sido llegar a un acuerdo, así que le damos las gracias por su voluntad, por demostrar esos principios y valores que queremos instalar en el club, que son que la gente de Málaga ponga al club por delante de lo más inmediato. El futuro deparará lo que sea, con David tenemos la percepción de que es un jugador de futuro, que tiene mucho por hacer. Lo que ha hecho hasta ahora le ha servido para llegar aquí, pero queremos llevar al club a cotas más altas y eso va a hacer que él también tenga que mejorar. Ha mamado lo que es el club, el Málaga, el malaguismo... Ha demostrado esa fidelidad y ese sentimiento de pertenencia al club".

Política de renovaciones

"Las situaciones que nos podemos encontrar la temporada que viene son bien claras, seguir en Primera RFEF o subir a Segunda División. Hay que analizar muy bien las cosas, a nivel de equipo y a nivel individual. Es lo que estamos mirando: el corto, el medio y el largo plazo. Queremos tener con anticipación las situaciones que se pueden dar en cualquiera de las dos situaciones y tener las puertas abiertas en ambos casos sobre cuál puede ser el esquema del equipo y dejar alguna posibilidad por si se porduce el ascenso, valorar si se puede hacer alguna cosa diferente. Los jugadores que acaban contrato cada uno tiene una situación individual y se valora de forma individual".