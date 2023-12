Bilal Oucharaf, una incógnita en el mercado

La situación de Bilal Oucharaf (El Ejido, 2002) en el Málaga CF está en el alambre El lateral derecho, internacional con las categorías inferiores de Marruecos, apenas ha intervenido cinco minutos en Liga (en los instantes finales ante el Real Madrid Castilla y el Algeciras) más los dos partidos completos en la Copa del Rey, 120 minutos ante el Barakaldo y 90 ante el Eldense. La jerarquía y el impacto en el equipo de Jokin Gabilondo tampoco ha dado mucho hueco a la rotación en esa posición,, junto a la portería, con Alfonso Herrero a tiempo completo en Liga, la más fija en el equipo

Bilal acaba contrato el próximo mes de junio. No ha entrado en la primera remesa de renovaciones de canteranos (Moussa, Carlos López, Dani Lorenzo, Murillo y Haitam), las que en principio se veían menos problemáticas y con las que se llegó al acuerdo más rápido. No acaba por entrarle por el ojo a Pellicer, que no es sospechoso de no dar vuelo al talento joven que ve preparado. En la lanzadera de salida del mercado de invierno está Loren Zúñiga, que también acaba contrato en 2024 y cuya etapa en Málaga parece haber tocado a su fin. Se empleará la ficha del lesionado Haitam para reforzar la plantilla. Y los cromos que se pueden cambiar son los del delantero y Bilal para mejorar la plantilla en el segundo tramo de la temporada con el inevitable reto de esa palabra que era tabú en verano pero que ya no se disimula.

El delantero ejidense de raíces marroquíes formó parte de aquel equipo juvenil campeón de Liga que llegó a semifinales de la Copa de Campeones ante el Barça de Gavi. Con él estaban Roberto, Loren, Larrubia, Andrés Caro o Carlos López. Una quinta que se ha ido consolidando en el primer equipo. Bilal llegó en 2017, para su segundo año de cadete, tras destacar en el Aguadulce. En los comienzos de su carrera jugaba más arriba en la banda, tenía buenos registros goleadores, pero fue retrasando su posición progresivamente hasta colocarse como lateral, posición en la que se le veía una mayor proyección. En los dos últimos años fue habitual, fijo en el anterior curso, en el filial con alguna incursión en el primer equipo. Ahora llega el momento de decidir si renovar y salir cedido. O esperar simplemente a junio y acabar.