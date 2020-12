Calero: "Estoy concienciado y muy tranquilo"

La lesión de Iván Calero es un golpe duro para el Málaga. Le costará reponer una pieza esencial para Pellicer, pero no queda otra que aceptarlo. El propio jugador le da normalidad al asunto a pesar de lo mucho que supone también para él en lo personal. En una carta a través de las redes sociales compartió sus sensaciones en estos instantes y cómo planea afrontarlo.

"Tras la realización de diferentes pruebas médicas, se confirma que sufro una rotura en el ligamento cruzado anterior de mi pierna izquierda. Una acción fortuita, el pasado fin de semana con un compañero de la UD Almería, me mantendrá unos meses fuera del terreno de juego, en los que estaré apoyando al equipo y sumando en todo lo posible para conseguir los objetivos. Concienciado y muy tranquilo, sabiendo que estoy rodeado de los mejores profesionales que me ayudarán en este largo camino para volver mejor que nunca", comenzó Calero, que remató: "Por último, me gustaría agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido en las últimas horas, los cuales me motivan para volver con más fuerza".

Ahora el club está en el mercado buscando una pieza que pueda ocupar la vacante de un conjunto limitado por sus 18 fichas profesionales. El propio Sergio Pellicer lo confirmó en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Coruxo.