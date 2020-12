El Málaga no es un club copero, nunca lo ha sido. En ocasiones los entrenadores han suspirado de alivio por no tener que superar la primera ronda y poder centrar esfuerzos en la competición liguera. Sergio Pellicer asegura que no es su caso, que hay un escudo y una historia y que se merece un respeto. A pesar de las circunstancias, asegura que convicción que va a por el triunfo ante el Coruxo.

"Para mí no hay ausencia de titulares. Todo el mundo tiene sus opciones. Llevamos el escudo del Málaga, la historia del club. Queremos romper el maleficio de estos años en una competición bonita. Lo vemos diferente, tenemos mucho que ganar para seguir mejorando. Será un partido de cuchillo entre los dientes. No es ninguna losa la Copa del Rey, superamos muchos obstáculos y esto nos hará más fuerte. Queremos competir. No quiero que sea un día negro como en año anteriores sino que salga el sol y ya luego pensaremos en el siguiente", comenzó el entrenador blanquiazul.

Pero todo será distinto. El tipo de rival, el horario, el campo... "Se juega contra rivales de categoría inferior y en alguno campos las fuerzas se igualan. Debemos ir con la misma ilusión y motivación que tiene el rival. Muchísimos de nosotros tenemos que recordar de dónde venimos. No nos hemos puesto a jugar de golpe y porrazo en la élite. Partido de barrio, de barro. Habrá muchas acciones a balón parado, segundas jugadas... El que mañana espere un partido de toque y bonito, que no lo haga. Será complicado, de competir, de balones divididos. Nos toca ponernos el mono de faena. Veo al grupo preparado", analizó Pellicer.

El preparador malaguista insistió en el respeto a la Copa y al propio Málaga: "No lo vemos como poco que ganar y mucho que perder, al contrario. Es un día señalado, se da por sentado que porque juegas con un rival de inferior categoría tienes que pasar la eliminatoria. Queremos hacer cosas bonitas en esta competición, es una ocasión histórica. Es un riesgo por el tema de lesiones y sanciones, pero queremos llegar al máximo en esta competición. Mientras las fuerzas nos lleguen, vamos a ir a full. No quiero ningún tipo de excusas. Miramos siempre adelante. No dejamos de lado esta competición porque ganar ayuda a ganar. Sólo tocar madera para que no haya lesionados".

El rival, el Coruxo, se va enderezando poco a poco: "No empezaron bien pero ahora se están haciendo fuertes en casa. Ganaron al Pontevedra, que es un equipo hecho para pelear por subir a Segunda. Saben manejar el contexto del partido. Tienen dos puntas que manejan bien el juego aéreo. Será un partido muy competitivo, segundas jugadas, balón parado, motivación del rival… Tenemos que igualar su motivación, se tiene que notar en la mirada. En el caso de que haya empate y prórroga, habrá que ajustarse al contexto. Partido tremendamente duro por las circunstancias. ¿El horario? A eso ya hay que estar acostumbrado, nos ha tocado a las 14:00, a las 16:00... Será un charla distinta, comemos a hora diferente, pero no debe ser excusa".

Sí recalcó que la normativa de fichas de jugadores filiales no tiene sentido. "No quiero incidir mucho más. Hoy en día con la pandemia y la crisis que hay en lo sanitario y económico, sabemos que el fútbol va encaminado a mirar a la gente de la cantera. Nosotros no ponemos muros a los jóvenes, nosotros venimos de abajo también. Están limitando el talento. Estoy en contra, no creo que me vayan a sancionar por dar esta opinión. En Copa también debería ser libre la convocatoria de jóvenes aunque la lleve otra institución".

Anuncio destacado también el de Pellicer hablando de rotaciones: "Habrá jugadores que estarán mañana y el domingo. Para nosotros hay jugadores, no titulares y suplentes. El partido de Copa es una oportunidad, una evolución. Es un riesgo y a nosotros nos penaliza el doble, pero estamos siempre viviendo en el alambre, pues vamos a seguir con el pie en el alambre. El fútbol son momentos y los que jueguen mañana tienen que aprovecharlo. Pondremos el mejor equipo para ganar, no para ir y estar. Se lo debemos al escudo".

Será la primera vez con público para el Málaga en competición oficial desde hace muchos meses: "Mañana habrá público. Jugar como local es un plus de motivación. Llevamos demasiado sin poder jugar con gente en el estadio. Ojalá podamos en el futuro jugar en La Rosaleda con nuestra gente. Muchos jugadores nuevos no saben lo que es, están tan deseosos como nuestra afición de que esto pase. También es una motivación más".