Campaña de abonos del Málaga CF y nueva camiseta: "Descuentos muy importantes"

Se van conociendo algunos detalles más sobre la campaña de abonados que lanzará el Málaga para la travesía del desierto en Primera RFEF. El director general, Kike Pérez, las comunicó en su intervención en Onda Cero.

"La campaña de abonos saldrá para la segunda semana de julio, para el día 11 martes y esa semana queremos presentar también la nueva equipación del equipo. Habrá unos descuentos muy importantes. Más de 7.200 personas tendrán un 25% más. Habrá renovaciones gratuitas de 0 a 6 años. Precios muy asequibles y rebajas muy importantes2, decía Pérez, que admitía que "me quita el sueño la campaña de abonados. La afición lo es todo, el campo, La Rosaleda, nuestra casa, tiene que tener esa entrada para que la gente venga aquí y le cueste mover el balón, que nos empuje. Sin la afición, un equipo de fútbol no va. Hay tiempo para criticar y para animar. Ahora sí que viene el momento de animar, de remar todos juntos, es complicado. Tenemos que dejar de lado el hartazgo para hacernos abonados y a venir a La Rosaleda".

No quiso desvelar Kike Pérez detalles de la camiseta, pero sí comunicó que "nuestro esponsor técnico, Hummel, nos comunicó durante la temporada que si el equipo descendía ellos iban a mantener el mismo compromiso en las mismas cantidades que en Segunda. Quiero agredecer públicamente esa apuesta. Todo lo que mueve al fútbol son relaciones de dos partes. Nunca me veréis culpar a sólo una. Son como las relaciones de pareja. Si funciona es cosas de dos y si no, también".

Habló también Pérez de otros temas:

TV

"Estamos esperando, la Federación nos dirá cómo ha terminado el tender de la TV, pelearemos para ver cómo acaba eso. Si no lo retransmite nadie pelearemos para que nos vean todos los abonados y simpatizantes".

Caso Horta

"Esta semana el viernes terminaba su plazo el día 12 y se les dio 10 días más por un defecto de notificación. Al final de esta semana sabremos la respuesta a nuestra demanda. Nos comunicaron que en la segunda semana de agosto se decidirá. Nos viene muy bien porque es periodo de fichajes y cualquier resolución a nuestro favor les causaría un serio problema".

Presupuesto

"Hay que ir con cautela, por eso hay que ser cautos con todo y la planificación. Es más complicado, efectivamente. Se trata de no gastarse lo que no se tiene".

Cuatro meses en el cargo

"Orgulloso de haber venido. Al final, aprendí en Cádiz una frase muy buena, que todo pasa por algo. Tardé en entenderlo, le doy muchas vueltas. Ya sé por qué vine a Málaga, es uno de los momentos más complicados de la historia moderna y vine a ayudar en un momento tan crítico. Me siento orgulloso de que el destino haya venido a mí, estoy 24 horas pensando en cómo mejorar y darle la vuelta. Vivo obsesionado, pienso que los clubes son míos. A mi padre le tengo muy preocupado. Estuve en Vitoria con él, es mi fan número uno y como me siguió toda mi carrera, ya tiene sus añitos y ve que fácil no es. Estoy muy responsabilizado y sé perfectamente el año que nos espera a todos".

Habituado a la llegada

"Soy una persona súper reflexiva. Con la gente con la que estuve me gusta pensar las cosas. Pienso mucho, no entendía muchas preguntas cuando llegué y las he ido entendiendo con los meses. Pensaba que era más sencillo, pero cuando vas andando se va complicando todo, como es la vida. Entiendo esas preguntas del 8 de febrero, tantas preguntas de lo mismo. Las que no entendí quedan para un café".

Alavés

"Tuve la suerte de verlo con mi hijo y mi padre en Vitoria y la verdad es que ver a tu hijo, que ya es de muchos equipos porque seguimos al Alcorcón y el Cádiz, del Málaga tiene las dos equipaciones... Es bueno para esos niños que el equipo de la ciudad esté lo más arriba posible porque si no no se hacen del equipo de la ciudad. Ese es uno de los problemas de un club que no está en la categoría en que debe estar, que perdemos a generaciones que se hacen de otros equipos".