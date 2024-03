Carlos López, el "Mini Casillas" del Málaga CF

Carlos López (Málaga, 2004) es uno de los proyectos más claros de portero que ha tenido el Málaga en los últimos años. Formado en La Academia desde los babies hasta el primer equipo, Loren Juarros y Pellicer tuvieron claro que debía formar parte de la primera plantilla desde ya. En la Copa del Rey demostró que es un portero completo, valiente e intuitivo, que se defiende bien en casi todas las artes. Quizás por eso Genaro Rodríguez, un capitán firme pero guasón, le rebautizó como "Mini Casillas".

“El pique más grande que tengo es con Genaro. Siempre estamos ahí picados que por dónde la va a meter, que si se la paro… Es muy bueno. Con Genaro hay días y días, el domingo se sacó un tiro que el portero le hizo un paradón. Le salen, le salen esos tiros a la escuadra, los tiene entrenados. Me llevo muy bien con Genaro porque también llevo dos o tres años en dinámica del primer equipo, me ha ayudado mucho. Me llama Mini Casillas”, contó en Área Malaguista el propio Carlos López.

"Hay muy buen rollo, el mejor ambiente que me he encontrado, se pueden hacer bromas sin que el otro se enfade, somos una familia. Yo de momento me he librado y tampoco he participado en ninguna”, dijo López, aunque su meme de Tintín cuelga de la taquilla. Eso sí, que nadie se confunda, a la hora de trabajar, Pellicer impone su mano férrea.

Otro compañero que le está aportando mucho es precisamente su mayor competencia, Alfonso Herrero: "Tenemos una relación muy buena, nos llevamos muy bien. Doy gracias a ello porque eso también es importante para que haya un buen entreno. Nos intentamos ayudar los dos, él me da algunos consejos y yo también intento fijarme en él, en sus partidos, su toma de decisiones, cómo manda… El mejor consejo que me ha dado es que aproveche esta oportunidad. Tiene mucha experiencia, ya era un capitán en el Mirandés, sabe cómo juntar a un grupo".

Este curso, con uno de los mejores porteros de la categoría por delante, le ha tocado conformarse con la Copa del Rey. Le bastó el primer partido para mostrar sus felinas cualidades: "Una experiencia inolvidable. Conservo las tres camisetas de la Copa, alguna la enmarcaré, pero la de Barakaldo me la quedo yo. En esa tanda de penaltis me dije: ‘Esto lo ganamos o lo ganamos’. Que tu equipo pueda seguir en Copa porque tú pares un penalti es una sensación inexplicable. Siempre que se me dé la oportunidad voy a intentar hacerlo lo mejor posible".

Es malagueño también es amante de la Semana Santa y parte de la archicofradía del Huerto, que lleva en las espinilleras, como alguna foto de su familia que besa antes de los partidos. Ansía jugar en liga pero matiza: "Ojalá poder jugar pero que no sea por lesión de Alfonso. Disfrutar la experiencia y todo lo que pase. Ver La Rosaleda llena con ese ambiente y lo que han introducido del ‘Porque te quiero’… Me siento, lo disfruto y luego termino de arreglarme. La mayoría lo cantamos en el banquillo. Lo de la Gitana Loca se ha convertido en un símbolo este año”.

Durante casi toda su vida, también en el instituto, caminó de la mano con Andrés Caro, que este verano se tuvo que marchar al Betis como cedido. “Lo juega prácticamente todo, salvo cuando ha estado lesionado. La ciudad deportiva del Betis es un espectáculo, pero le hubiese gustado estar aquí. De lo que más ganas tiene es de volver, somos malaguistas. Mentalmente creo que sí es más maduro, luego los partidos no he podido verlos”.