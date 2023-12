Ciudad Deportiva del Málaga CF: Más detalles de la segunda y tercera fase

Salvador Cortés, el arquitecto encargado de la construcción de la Ciudad Deportiva del Málaga CF, estuvo en el programa Minuto 91 de 7TV. Dio algunas claves sobre cómo está construida y cómo son los siguientes pasos de la nueva instalación, inaugurada hace unas semanas aunque aún no a pleno rendimiento.

"Son buenos materiales. El proyecto era para un equipo de Primera. Tenemos muy cerca el mar, no es mal suelo, pero el mar se come mucho material. El suelo es de arena, es mucho más difícil la ejecución por ciertos temas que por el suelo. Hace falta mucho hormigón, habrá que tener unos mantenimientos. Galvanizando hierros, tratando todo, la cercanía del mar come muchísimo hierro, los oxida", explica Cortés sobre algunos de los problemas que se han encontrado por la ubicación de la ciudad deportiva: "El césped es la pradera ha ido muy bien, el del campo principal se atrasó bastante más. Cuando lo sembramos hubo dos o tres semanas de terral muy fuerte. Parece una tontería, pero nos paró el césped bastante tiempo. Se ha cambiado el césped de invierno. Hay un director de mantenimiento que se ocupa de ello y el césped lleva una evolución favorable. Han ido algunos equipos, estamos intentando poner en marcha todas las instalaciones. Terminar un proyecto es una cosa y ponerlo en funcionamiento es otra".

"Tenemos ciertas imágenes que se hicieron al principio. Va muy en la línea de lo que pensamos. El resultado me gusta, pero ahí tendríais que opinar vosotros", opinaba Cortés sobre los cambios que hubo sobre el proyecto principal y el aspecto.

Uno de las cosas que más debate ha planteado es que los tres primeros campos son de hierba natural, con lo que el mantenimiento se complica y su uso se limita. Son 30.000 euros mensuales lo que cuesta el mantenimiento del césped de todos los campos, incluidos también los de La Rosaleda y la Federación. "La dirección deportiva anterior decidió el cambio de césped artificial al natural en los tres, originalmente era uno de natural y dos de artificial en la primera fase. El natural sufre más que el artificial. No tenemos nada que decir ahí. La idea era una gran pradera. No debo de opinar porque hay alguien que sabe más que yo del uso que le van a dar los equipos. Hubo que trastocar algo, son parecidos el natural y el artificial pero la ejecución no es la misma y hubo que tocar algo. Pero la decisión la tomó el club", acota Cortés.

"Se comenzó en 2018, teníamos las licencias a final de 2015 o algo más tarde. Las vicisitudes del club han influido mucho sobre la construcción. El proyecto nunca se ha parado pero siempre se ha mantenido muy lento hasta que ahora le hemos dado el tirón muy fuerte. Entre 6-8 millones era el primer presupuesto y se ha ido a 16. Es verdad que en 2015 las constructoras tenían otros precios, la mano de obra tenía otro valor. Ha habido una subida de obra fácil del 30-40%. Lo vemos todos los días en la vivienda y los precios. Ha influido eso y el tiempo de estar en obra, que vale mucho dinero. Los coches nunca valen más baratos, esto igual. Unido todo eso nos ha hecho subir", contextualizaba Cortés sobre cómo ha sido el proceso para que los costes sean más elevados: "Estoy muy satisfecho, muy contento, no sabría contar las horas que hemos echado. Ha habido momentos difíciles. Tirar la toalla no, pero cierto aburrimiento sí. A ver si somos capaces... Mi obsesión era terminarlo y la dirección me respetó. He visto salir algunas directivas. Empecé con el jeque. Estaban Vicente Casado y Manolo Novo como figuras principales. Luego hubo cambios en la dirección varios cambios, con Roberto Cano y Joaquín Jofre. Siempre se ha mantenido vivo, pero había momentos desesperantes, hasta que llegó la administración judicial".

Acerca de la segunda fase, Cortés decía que el proceso "es muy similar, es un montante muy parecido. Se plantean tres campos de hierba artificial. Lleva una grada también con vestuarios y otra parte del edificio principal destinado al primer equipo. Es muy similar a lo que se ha construido. Hay una edificabilidad prevista para una residencia, unos 12.500 metros, pero ahora mismo no hay fecha para ello. Tenemos presentado el proyecto, con informes favorables y tenemos algún fleco por cerrar técnico, pero en enero o febrero deberíamos estar empezando la obra. Yendo muy bien iríamos a final de 2024, siempre es muy difícil coordinar la obra, menos no creo. Es un poco incordio para los que entrenan, pero se puede compatibilizar el uso con la obra", precisaba Cortés.

Sobre la última fase, "la tercera lleva dos campos más, en su proyecto inicial, que igual habría que actualizarlo. Puede tener cuatro de fútbol 7 o dos de fútbol 11, también una zona de descanso para el primer equipo. Lo más difícil con diferencia es la primera fase. Hay una galería subterránea que nadie ve, por ahí podemos tirar muchísimas instalaciones, es mucho más fácil la ejecución. Hay un transformador, tenemos solucionado con Emasa... Eso lo tenemos avanzado".