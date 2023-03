Clasificación Málaga CF: La permanencia está a ocho puntos

El Málaga CF y el CD Leganés cerraban la jornada 33 de Segunda División con el resto de partidos ya resuelto y los dos últimos conjuntos para determinar la clasificación provisional de LaLiga SmartBank. Empezó a 11 puntos el conjunto malacitano, que gracias a los merecidos tres puntos obtenidos ante el conjunto pepinero, alcanza la cifra redonda de 30 puntos, con la zona de permanencia a ocho, frontera donde se ve al Sporting de Gijón y el Racing de Santander.

Clasificación de Segunda División tras la jornada 33

La Ponferradina, el 19º en la tabla, empató también con el Mirandés y queda con 34 puntos, a cuatro de la salvación. Con 38 están Racing y Sporting, otros dos históricos que están peleando para obtener una permanencia que tienen mucho más en la mano que el Málaga. Los gijoneses sacaron un punto en una coyuntura difícil en Las Palmas y los cántabros perdieron. Más arriba hay un pelotón de equipos a expensas de una mala racha para caer. Con 40 están Leganés y Zaragoza, con 41 Andorra, Tenerife y Mirandés.

Calendario del Málaga CF

Sergio Pellicer puso pronto el foco en la cita que está por llegar en Andorra. El esfuerzo no se negocia, a partir de ahí podremos estar mejor o peor. La agresividad, el esfuerzo, los duelos... Tenemos talento, pero no se expresa engañando. Si pones primero al esfuerzo lo ve la afición. Si miramos la clasificación, mi foco está en Andorra. El partido más importante es el siguiente, pero en esta ocasión, al no haber ganado en toda la temporada dos partidos seguidos, es la clave, es seguir conectados", aseguró.

La afición respondió

Pese al horario de lunes a las 21:00 horas, cierto es que con temperaturas más agradables que en partidos pasados, La Rosaleda volvió a registrar una gran entrada para apoyar a su equipo en el delicadísimo momento que atraviesa. Se comenzó guardando el partido un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento del padre de José María Muñoz el horas antes de la celebración del duelo. Hubo recuerdo para el progenitor del administrador judicial del Málaga. 20.451 espectadores hubo en la grada.