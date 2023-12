Genaro, una patada "en el pecho" que le podría costar cuatro partidos de sanción

El Málaga contará con dos bajas seguras para el partido que abre 2024 el próximo 2 de enero contra el Intercity. Una es la de Dioni, pero la que más preocupa es la de Genaro Rodríguez, que podría perderse hasta cuatro encuentros después de que el colegiado Camacho Garrote pusiese en su acta que el capitán blanquiazul dio una patada en el pecho con fuerza excesiva en el túnel de vestuarios a un miembro del Algeciras.

El acta del partido

El colegiado dio su versión de los hechos en el acta oficial del enfrentamiento: "En el minuto 45, el jugador (16) Genaro Rodríguez Serrano fue expulsado por el siguiente motivo: En el descanso del partido y en el túnel de vestuarios por golpear con su pierna en el pecho de un miembro del cuerpo técnico adversario con un uso excesivo de la fuerza".

A su vez, hizo lo propio con Iván Turrillo: "En el minuto 45, el jugador (8) Iván Turrillo Caballero fue expulsado por el siguiente motivo: En el descanso y en el túnel de vestuarios por golpear con sus manos en la espalda de un miembro del cuerpo técnico del adversario con un uso excesivo de la fuerza".

Esto explica un poco el motivo de la ausencia de ambos en la segunda mitad, que era algo más que una incógnita desde que los jugadores de los dos conjuntos, que salieron corriendo camino a los vestuarios por la pelea sucedida.

Además de estos dos futbolistas, también vieron las consecuencias Raúl Iznata y un técnico rival. El árbitro hizo constar en acta sobre el delegado malaguista: "En el minuto 45, el delegado Raúl Iznata Zabala fue expulsado por el siguiente motivo: En el descanso del partido y en el túnel de vestuarios, por golpear con sus manos en la espalda de un miembro del cuerpo técnico adversario con un uso excesivo de la fuerza".

Pellicer

"Ha habido cosas entre cuerpo técnico y jugadores y no lo he visto, pero tampoco el árbitro porque estaba con él. Me ha dicho que estaban los asistentes y veremos qué pone en el acta".