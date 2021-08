José Alberto: "Estamos en construcción; muy lejos del nivel en el que queremos estar"

Era la primera rueda de prensa de José Alberto López desde su presentación hace algo más de un mes. Ha tenido tiempo para ver a su equipo, profesionales y canteranos, amistosos, victorias, derrotas y un empate. No salía contento de su debut en La Rosaleda, era algo que se reflejaba en su semblante, aunque también lo dejó entrever en sus palabras.

"Ha sido lo normal de una pretemporada. Cosas buenas, cosas mejorables y cosas a corregir. Fue un partido típico de la categoría, con muchos duelos. Y con minutos buenos para parte y parte. En la pretemporada es lo más importante, disputar minutos y ganar sensaciones. Vamos avanzando en lo que queremos implantar, vamos de menos a más. Nos costó entrar en el partido. No me voy contento con el resultado, no me gusta perder, pero satisfecho con lo que vimos", era el análisis del técnico, que no dudaba en reconocer que aún están "en construcción".

Tiene aún que ensamblar sus piezas José Alberto, pulir ideas y conceptos, ganar automatismos y encontrar mejores perfiles para sus jugadores. Además, reconocía que "tiene que llegar jugadores", los espera sobre todo en la punta de ataque donde solo tiene a Pablo Chavarría y reconoce que Brandon "no es un 9". "Tenemos que reforzar esa posición", recalcaba, así como que está contento con Loren y Roberto, el dúo de canteranos, que "han tenido minutos de calidad" y a los que no le pesará alinear.

"Estamos prácticamente todos los equipos en construcción. Estamos en un momento físico aceptable. Todavía estamos muy lejos del nivel que queremos estar", aseguraba el entrenador blanquiazul, que pide paciencia: "Tiene que pasar tiempo. Hay gente nueva que tiene que conocerse. En ese momento estamos, de construir, de ir mejorando".

También aludió José Alberto a que el once ante el Tenerife no tiene porque ser el titular ante el Mirandés: "Los jugadores son los que se quitan y ponen. Intentamos mezclar, buscar dos equipos competitivos. Independientemente del resultado, hay cosas que mejorar. Nos vamos con mucha información de la pretemporada".

Partidos consecutivos

"Se que puede sorprender jugar dos partidos en días consecutivos, incluso en el mismo día. Estoy contento con la decisión que tomé en la planificación. Ahora conozco a la perfección a los que vienen por debajo. Los de la cantera tuvieron minutos exigentes. La gente del primer equipo tuvo minutos. Acumulan todos minutos. Nos da una idea de en qué estado estamos. Los resultados son importantes, no me gusta perder ni con mis hijos. Tenemos que saber qué tenemos entre manos, que acumulen minutos los jugadores. Creo que lo hicimos bien y no sufrimos lesiones importantes".