Manu Molina y Juan Hernández, más bajas hasta 2024

El Málaga tiene un serio problema en el apartado médico. Se multiplican las lesiones, muchos jugadores recaen, repiten o no terminan de lograr recuperarse. Es cosa de los que había (ahí está el caso Ramón y la apuesta por el tratamiento conservador) y es cosa de los que hay (un departamento inexperto y con muy pocos elementos para trabajar) tras el último ERE, mal medido y en el que no se tuvieron en cuenta factores claves para un club que pretende ser profesional (Pellicer se encargó no pocas veces de luchar en público y privado por no descapitalizar los servicios médicos). Se sabe el nombre de las lesiones de Juan Hernández y Manu Molina, otros dos caídos, casualmente tras la Copa del Rey.

"Juan Hernández padece una rotura en bíceps femoral cabeza larga de la pierda derecha. Manu Molina, por su parte, sufre una rotura en el vasto externo del cuádriceps de la pierna derecha", ese el parte, por llamarlo de alguna manera que facilita el club, con patadas al idioma incluidas. Ni tiempo estimado de recuperación ni nada por el estilo. Lo único que está claro es que hasta enero de 2024 no van a estar y se suman ambos jugadores (conviene recordar que era titulares para Pellicer) a una lista inmensa de jugadores del Málaga que ya han dicho adiós a este año natural.

Hernández y Molina se unen así a la enfermería donde están Juande Rivas (otro clásico que se pasa más tiempo lesionado que disponible), Sangalli (que explicó recientemente qué le sucede a su gemelo) y Nelson Monte. Eso sin contar a Haitam, que tardó en volver, tuvo algún pequeño problema y más tarde una desgraciada lesión; o a Ramón, que como siga así va a empalmar un año de recuperación.

Honores a Juanito

Juan Gómez Juanito es un hilo que une a Málaga y a Mérida a través del fútbol y la memoria. El club romano, ante la visita de los blanquiazules este próximo domingo a partir de las 18:00 horas, ha querido honrar al eterno dorsal 7, que perdió la vida trágicamente en un accidente de tráfico cuando era el entrenador del conjunto extremeño.

El AD Mérida compartió un cartel en el que lanzaba algunos guiños al malaguismo, tirando de uno de los vocablos malaguitas más puros y clásicos, el "perita". También de un clásico como el espeto de sardinas. Pero entre todas las cosas, ese "Siempre en el recuerdo" del que fuera el 7 del Club Deportivo Málaga, Real Madrid, Atlético de Madrid, Burgos... y de la selección española (cómo olvidar la batalla de Belgrado).