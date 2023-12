Clasificación Primera RFEF: El Málaga se aproxima a Castellón e Ibiza

El Málaga CF consigue rentabilizar el 1-2 de Mérida. No solo por hacerse fuerte en zona de play off, sino porque se reduce la brecha con Castellón e Ibiza, dos bólidos que reducen la velocidad. A cinco puntos de ambos y una brecha que se reduce, cuando la distancia empezaba a resultar insalvable. Ya son dos partidos. Y era un fin de semana importante por los duelos directos en la parte de arriba. El Córdoba se impuso con firmeza al Castellón (2-0) y el Ibiza empató en Algeciras (0-0). Resultados que dan alas y que permiten afrontar la semana con el depósito de confianza lleno, sabiendo que el bloque blanquiazul tiene problemas futbolísticos palpables, más los movimientos que demanda Pellicer en enero para aspirar de verdad a ese ascenso directo, que es el objetivo en Martiricos, pese a que el mensaje de puertas hacia fuera se edulcore.

Por lo tanto, Castellón e Ibiza están con 37 puntos, por los 32 de Córdoba y blanquiazules. El Antequera cierra el play off con 27, otro de los reforzados de esta jornada 16, tras un triunfo enorme en al Nueva Condomina (1-2). Aparecen otros equipos que tratan de engancharse como Intercity, con 26 (los alicantinos ganaron 3-2 al Ceuta), al igual que el Recreativo de Huelva, que también va hacia arriba con fuerza: 0-2 en Linares. Ceuta y Real Madrid Castilla completan la primera mitad de la tabla. Pero la diferencia de puntos, como acostumbra la categoría, no es tan amplia, por lo que pueden surgir nuevos actores si hay dinámicas positivas. Por abajo se mantienen Atlético Baleares, Linares Deportivo, Mérida, Granada B y el Melilla como farolillo rojo.

Pellicer, tras el Mérida-Málaga

Sergio Pellicer analizaba el 1-2 del Málaga CF en Mérida, donde dominó la espesura, pero en el barro se lo llevaron los blanquiazules. Tres puntos a la cuenta aunque el fútbol existió fugazmente. "No es que hayamos pedido la hora, sino que nos ha costado muchísimo a pesar que en la primera parte íbamos con el resultado a favor. No estábamos cómodos. Viendo que era un partido donde el rival fue intenso, nosotros sin nuestra claridad. Tampoco creo que en la segunda parte haya habido ocasiones, todo lo contrario que en la primera mitad, donde sí las hubo. Ellos las tuvieron con transiciones. El resultado no era acorde a lo que pensábamos, además evitar ese ida y vuelta. Tratamos de evitarlo con el doble cambio para controlar el partido. Es un partido muy sufrido que había que ganar, y seguro que en un tiempo no nos acordaremos el cómo, sino de los tres puntos. Ellos se jugaban mucho y nos han incomodado. Nos pusimos rápidamente por delante. Teníamos la sensación que no estábamos a gusto pese a estar ganando, tratar de competir como sí lo hicimos en Murcia. Fuimos dominantes, pero hoy no, aunque Alfonso no ha tenido una acción para aparecer", desarrollaba Pellicer.