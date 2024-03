Isco, la referencia absoluta de Dani Lorenzo

El jugadón que hizo Dani Lorenzo ante el Intercity clave para el 1-0 recordó a Isco Alarcón, un modelo para el futbolista marbellí. "¿Si recordó a Isco? Un poquillo", decía con humildad: "Como me he fijado mucho en él a veces me sale. Es un referente que siempre he tenido, siento que tengo alguna similitud con él y espero hacerla más veces, ser más constante en ese tipo de jugadas que sean decisivas. Confío en mi físico, no soy alto pero sí tengo un tren inferior potente, tengo ese centro de gravedad bajo y confío en el cuerpo a cuerpo".