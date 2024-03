Ramón, Dani Lorenzo, Kevin... Buenas y malas noticias en el Málaga CF

El Málaga CF volvió al trabajo este martes tras el descanso después de la victoria ante el Intercity. Buen humor y sonrisas antes de la sesión, sobre todo con la llegada de Dioni Villalba, 48 horas después de haber quedado KO en el césped y tener que ser trasladado al hospital. El delantero pudo saludar a sus compañeros y aunque el protocolo le impedirá entrenar hasta, al menos, la próxima semana fue un subidón de alegría para ellos y todo el staff verle con total normalidad.

La sesión de trabajo tuvo buenas y no tan buenas noticias. Se sabía que Aarón Ochoa estará 10 días concentrado con Irlanda sub 17 para jugar la Ronda Élite del Europeo. Una gran experiencia para el joven marbellí, que competirá contra Croacia, Alemania y Portugal en el país vecino. En el aspecto positivo, como ya comunicó Pellicer la semana pasada, estuvo Ramón Enríquez trabajando con sus compañeros durante una parte del entrenamiento, la misma que completaron los titulares ante el Intercity. El de Órgiva lleva casi un año sin jugar desde que se lesionara. "El plan de Ramón es que empiece a entrenar con nosotros, pero vamos a ir día a día. Que esté con el grupo, viene de un periodo de inactividad grande, esperemos que sea la definitiva. Pero ya no sólo con Ramón, todos. Cuerpo y mente despejados para el fútbol. Los hábitos son importantes ahora", decía el técnico sobre la figura del mediocentro. Un jugador de indudable calidad, pero del que tras tanto tiempo fuera no se puede esperar un impacto inmediato después de que se rompiera en Lugo a finales de abril de 2023. Ha habido amagos, ha llegado a ir convocado, pero su vuelta no se ha producido aún.

Solapado por los momentos de susto que se vieron con Dioni sobre el césped pasó desapercibido que a Dani Lorenzo le tuvieron que colocar un dedo que se le salió minutos antes de que hiciera la jugada mágica que originó el tanto del triunfo. Tiene una fractura en la segunda falange de un dedo de la mano derecha, aunque, en principio, con las protecciones adecuadas, puede seguir trabajando y jugando.

No estuvo Kevin, que fue baja de última hora ante el Intercity. El extremo malagueño sufrió molestias en el aductor de su pierna derecha en el entrenamiento previo. Se probó en la mañana del duelo pero las sensaciones no eran buenas y se decidió no arriesgar en vista de lo que viene. Y tampoco se ejercitó esta martes. En función de su evolución se verá si puede ir a Algeciras. Haitam, el único lesionado de larga duración, fue el otro ausente.