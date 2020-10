Dani Pacheco: "Este final no es el que hubiese imaginado"

Dani Pacheco se despidió del Málaga y el malaguismo a través de sus cuentas en redes sociales. Un texto con sabor amargo que llega después de que se hiciera oficial la salida de los jugadores blanquiazules incluidos en el ERE. "Llegué con toda la ilusión del mundo a la que considero mi casa. Siempre estaré agradecido a todos los que hicieron posible mi vuelta. En estos dos años nada ha salido como esperábamos pero no habrá sido por no haberlo intentado todo. Este final no es como el que hubiese imaginado, en ningún caso, pero hay que aceptar las situaciones. Gracias a todos los que me han ayudado en los dos años más difíciles de mi carrera. Ojalá el Club vuelva pronto donde merece estar", contó el de Pizarra.

Otro que también tiró de redes sociales para despedirse fue Diego González: "Hoy me desvinculo oficialmente del Málaga CF. Han sido tres años en este club y en esta ciudad muy importantes para mí. Me voy recordando con cariño muchos momentos y experiencias que siento que, a día de hoy, me han servido para crecer personalmente. Me llevo todo lo bueno de Málaga y de las personas que he tenido el gusto de conocer. Un abrazo grande, os seguiré muy de cerca".

También Juanpi eligió este formato, tan de moda, para decir adiós al conjunto blanquiazul: "Es un día triste para mí, después de 11 años me toca decir adiós al club de mi vida. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a crecer y a formarme como jugador y persona. También a toda la afición malaguista que ha estado presente en todo momento a pesar de las dificultades. Me voy feliz y orgulloso de haber representado al Málaga CF y confío plenamente que pronto volveremos a disfrutar del club donde se merece estar".