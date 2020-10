Juanpi, agradecido en su despedida tras 11 años: "Adiós al club de mi vida"

Se marchó el hombre que más tiempo llevaba en el vestuario del Málaga. Juanpi Añor llegó siendo un adolescente y tras más de una década le llegó el turno de irse. El venezolano es uno de los futbolistas incluidos en el ERE y que desde este mismo sábado 3 de octubre ya no pertenece al club de Martiricos. Su despedida, en una nota a través de sus redes sociales, está llena de agradecimiento, melancolía y buenos deseos.

"Hoy es un día triste para mí, después de 11 años me toca decir adiós al club de mi vida.Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a crecer y a formarme como jugador y persona. También a toda la afición malaguista que ha estado presente en todo momento a pesar de las dificultades. Me voy feliz y orgulloso de haber representado al Málaga CF y confío plenamente que pronto volveremos a disfrutar del club donde se merece estar", compartió Juanpi.

El mediapunta vinotinto se marcha ahora con la selección de Venezuela y es libre de firmar por el club que quiera tras ser despedido por el Málaga. Añor tuvo una brillante trayectoria en La Academia y debutó en la temporada 2014/15 de la mano de Javi Gracia junto a su hermano Samu Castillejo. Por diversas cuestiones su trayectoria en el primer equipo fue irregular, pero aun así acumula 123 partidos oficiales, ocupando la 24ª plaza del ranking histórico. En el último de ellos, ante el Alcorcón, logró un gran tanto que ayudó a atar la permanencia. El actual entrenador blanquiazul, Sergio Pellicer, jugó un papel fundamental para volver a ver, por momentos, su mejor versión.