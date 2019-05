Darío Silva y su experiencia con los amaños en el fútbol

La noticia que saltó este martes sobre la existencia de amaños en partidos de fútbol de Primera y Segunda ha conmocionado, aunque quien está metido en el balompié tampoco se hace cruces porque es una prática que ha existido y existe. En la red está involucrado el malagueño Carlos Aranda.

El ex malaguista Darío Silva, que precisamente coincidiera con Carlos Aranda en el Sevilla de la temporada 2004/05, habló en el programa El Público de Canal Sur Radio y fue cuestionado por si alguna vez había vivido en persona los amaños en el fútbol y contestó afirmativamente.

"A mí me pasó en un club y decidí no jugar tres meses hasta que no se aclarara, se calmara y no sucediera. Decidí no jugar, me parecía algo horroroso, en el fútbol no debería existir", decía Darío Silva: "Fue en Europa, en un club que quiero mucho y no quiero nombrarlo. Hay un libro escrito en Uruguay por un ex compañero mío, está a disposición. Sí ha pasado y estoy involucrado, lamentablemente". En su carrera en Europa, Darío jugó en Italia en el Cagliari, en España en Espanyol, Málaga y Sevilla y en el Portsmouth de Inglaterra.

"Yo me negué y estuve casi tres meses sin jugar, me parecía horroroso", razonaba Darío sobre ese episodio de amaños que vivió: "Que un entrenador durante toda la semana te entrene a full y después pasara lo que tenía que pasar... Es lo que más me dolía. Los jugadores que jugaban esos partidos no eran futbolistas, eran unas máquinas de escuchar y hacer lo que los demás querían por tener unas ganancias propias y no para los futbolistas. ¿Cómo le digo yo a un hincha mío que he marrado cuatro goles bajo el arco por una situación así? Me parecía algo cruel y no lo hice jamás".