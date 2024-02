David Larrubia renueva y se une a la Generación del 27

Por fin, se confirma un secreto a voces de la actualidad del Málaga CF y ya es oficial la renovación de David Larrubia. Otro de los canteranos que han asumido ese paso definitivo al primer equipo después del traumático descenso al fútbol no profesional que amplía su vinculación con la entidad de la Costa del Sol, tal y como afirmó Loren Juarros que eran las bases de su proyecto cuando desembarcó en Málaga.

El mediapunta comenzó la temporada siendo un futbolista muy importante en los plantemientos de Sergio Pellicer, pero, con el paso de las jornadas, fue perdiendo gasolina y regularidad, pero nunca ha perdido esa chispa en ataque que tanto le ha caracterizado en su paso por las distintas categorías de la cantera blanquiazul. Lleva unas semanas contando con menos minutos en lo que recupera su nivel.

Sin embargo, se ha ganado su renovación con creces, dado que, durante un tramo importante de la temporada, fue uno de los pilares fundamentales de esta plantilla y, como consecuencia, seguirá hasta 2027 defendiendo los colores de la indumentaria blanquiazul, según ha confirmado la entidad de la Costa del Sol mediante sus redes sociales. Es decir, estará, como mínimo, tres temporadas más jugando en La Rosaleda.

🤝 𝐑𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀𝐃𝐎 🤝¡David Larrubia amplía su vinculación hasta 2027!🔗 https://t.co/flxipVgr3P¡Enhorabuena, Larru! 💙🤍 pic.twitter.com/al55VkvM8h — Málaga CF (@MalagaCF) February 26, 2024

Este movimiento llevaba tiempo cociéndose a fuego lento y más aún después de la renovación múltiple de canteranos en la que Loren Juarros mandó un mensaje alto y claro de que eran la base del proyecto de futuro de este nuevo Málaga CF, dado que Carlos López, Moussa Diarra, Dani Lorenzo, Diego Murillo y Haitam Abaida firmaron prolongaciones de larga duración, dado que todos ellos han extendido su vinculación contractual con el club hasta 2027, salvo el segundo de ellos que lo hizo hasta 2026.

De esta manera, el club de Martiricos se asegura que logre ascender o no contará con efectivos de la casa con nivel y experiencia ya demostrada en Primera Federación y con potencial de sobra en el caso de que se logre el ascenso de nuevo al fútbol profesional, que es el objetivo claro de este proyecto ya sea de cara a esta temporada o de cara a la siguiente, pero la viabilidad del proyecto pasa por dar ese salto a la categoría de plata del fútbol español cuanto antes.

Buena prueba del tiempo, que ha llevado cerrarse esta operación, fue la reacción de David Larrubia en 'Área Malaguista' al ser preguntado por ello: "Lo dijo Loren Juarros en la rueda de prensa. El otro día mi representante me dijo que estaba ya casi cerrada. Esperaba que fuese ya esta semana, pero no me llegan noticias. Serán tres años más y espero mantener el número diez".

El mediapunta y extremo es uno de los que ha sabido dar ese paso adelante y esto se ve claro con su participación en los encuentros esta temporada, puesto que ha participado unas 28 jornadas en el cuadro entrenado por Sergio Pellicer y ha aportado un gol y una asistencia en lo que lleva de temporada en la categoría de bronce del fútbol español, que el malagueño ya conoció de buena mano durante su paso cedido por la AD Mérida el curso pasado.

Después de esta renovación y de las otras cinco ya mencionadas con anterioridad, Loren Juarros tiene apuntadas como prioritarias las de Izan Merino, que cada vez está más presente con el primer equipo y no le faltan novias, Aarón Ochoa, que es un gran talento a una edad muy temprana, y Roberto Fernández, que es el jugador de moda del equipo y una apuesta a futuro de la entidad de la Costa del Sol.