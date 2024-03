Dean Huijsen: "Me siento muy español, me crié en Málaga"

Dean Huijsen, a sus 18 años, ya está en el fútbol profesional como vaticinaban los técnicos del Málaga CF que le tuvieron durante varios años en la Academia. Pellicer lo llegó a subir al primer equipo cuando tenía 15 años para entrenar y poco después se marchó a la Juventus. "Creí que Italia me iba a dar más cosas a nivel de aprendizaje. Yo ya tenía esa salida de balón, pero era peor en el roce con los delanteros, en la fricción, en lo táctico. Y la Serie A me está dando efectivamente esas cosas para hacerme mejor jugador, aunque aún debo aprender mucho", explica en una entrevista en Marca en medio de la concentración de España sub 21. Tras jugar casi una veintena de partidos con Países Bajos entre sub 17 y sub 19, Huijsen optó por cambiar y vestir la camiseta del país que le acogió desde los cinco años. Sus padres llegaron a Marbella y ahí empezó a desarrollar su carrera. Ahora está cedido en la Roma, adonde llegó después de que Mourinho le llamara, por la Juventus. Ya ha marcado dos goles en la Serie A.

"Sí, yo me siento muy español, la verdad. Estoy muy contento de estar en esta Selección, pues me crié desde los cinco años en Málaga. Pasé mucho tiempo allí y siempre estoy pendiente del Málaga. Fueron fantásticos aquellos años en la cantera Yo veraneaba en Marbella y me siento muy identificado con España", explicita Huijsen, un central de 1.97 metros con un trato exquisito de balón (hay quien le ve como mediocentro en el futuro) que ha sido un fichaje de gran nivel para la selección. "Me gusta llevarme algunos frutos secos de Mercadona para comerme en Roma", dice con un acento andaluz indisimulable, al tiempo que recuerda quién es su ídolo: "Sergio Ramos. Es una persona a la que le pediría consejos, amén de pedirle una foto".

"Sí, soy joven, pero me veo ahí algún día. Tengo 18 años y me queda mucho por delante, pero trabajo cada día para ello", cierra sobre sus sueños en la absoluta. Un canterano malaguista hasta los 16 años que se labra un futuro en la élite.