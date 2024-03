Demichelis sufrió in situ un robo en su casa en Marbella

Hay cosas que nunca cambiarán y una es el miedo a la delincuencia cuando tienes una casa fuera de lo normal, porque la convierte en un potencial objetivo para ladrones, dado que se presupone que habrá grandes fortunas dentro o, al menos, las que se puede permitir una persona de alto nivel económico.

Los futbolistas no están exentos de esto a pesar de ser personas públicas y buena prueba de ello es que Martín Demichelis, ex del Málaga CF, sufrió un robo en su casa de Marbella durante su paso por la entidad de la Costa del Sol y lo alarmante fue que estaban él y sus familiares dentro de la vivienda, mientras que esto sucedía, según contó su esposa Evangelina Anderson en el programa de la televisión argentina 'La noche de Mirtha'.

"Yo nunca lo conté, pero a nosotros en España nos robaron estando adentro de la casa, viviendo en Marbella", reconoció la sudamericana en la entrevista. Tras esto, se le preguntó por cómo fue el altercado, a lo que respondió: "La casa tenía tres pisos e ingresaron por la planta baja mientras dormíamos. Mi marido salió corriendo a buscar a mis hijos a las habitaciones. La bebé estaba con nosotros, pero los otros estaban en sus respectivas habitaciones a los gritos".

Prosiguió comentando que eran ladrones profesionales por su método de actuar y, por lo comentado, dejó claro que fue el ex del Málaga CF, Manchester City, Atlético de Madrid y Espanyol fue crucial para que esto no pasase a mayores. Según contó la esposa del central en dicho programa, el actual entrenador de River Plate salió corriendo y pasando por las zonas en las que estaban los delincuentes y esto llamó su atención de forma que hizo que no llegasen a la tercera planta donde estaban sus hijos y esposa.