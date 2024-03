Kevin, Genaro y Dani Lorenzo, problemas para Pellicer

El Málaga CF volvió a los entrenamientos este martes. El equipo tiene en mente ya el partido del domingo ante el Linares, en el que la victoria se antoja necesaria para seguir en la pelea por los puestos de arriba. Además de la ausencia de Haitam, baja de largo duración, hubo otras en la sesión. Kevin Medina se quedó en el gimnasio después de perderse los dos últimos partidos y en el tramo final del entrenamiento salió a hacer ejercicios en solitario sobre el césped del Anexo. El canterano no acaba de encontrarse con confianza para hacer esfuerzos y se le lleva con calma.

Tampoco estuvo Genaro, que no se entrenó por un golpe en el glúteo que le ha provocados un edema en la zona. El sevillano es uno de los pilares básicos del equipo. Su ausencia por sanción de cuatro partidos coincidió con un mes de enero bastante malo. Su regreso ha ordenado y dado solidez. Ha sido titular en 22 de los 25 partidos ligueros que ha disputado (también tuvo minutos en la Copa ante el Barakaldo y el Eldense), en los que ha marcado cuatro goles, lo que le convierte en el tercer máximo goleador del Málaga junto a Dani Lorenzo y por detrás de Roberto Fernández (12) y Dioni Villalba (7).

Si algo destaca en Genaro es en el equilibrio que le da al equipo a nivel defensivo y lo bien que ha encajado con Nelson Monte y Einar Galilea. Un triángulo defensivo que junto al buen hacer de Alfonso Herrero ha ayudado a que el Málaga lleve seis jornadas consecutivas sin recibir goles. De hecho, de las 15 citas en las que los de Pellicer han dejado su portería a cero, el capitán ha participado en 14.

Igualmente, Dani Lorenzo tampoco estuvo porque se operó el dedo que se fracturó en el choque contra el Intercity en el que Dioni quedó inconsciente. En la misma jugada el marbellí sufrió esa rotura que se intenta subsanar esta semana. Es una pequeña intervención en el dedo fracturado de su mano izquierda que tenía previsto el Málaga y que se terminó de decidir este lunes tras la visita al cirujano. El club espera que todo se solvente de manera breve y que, como mucho, se pierda un encuentro, el próximo ante el Linares. Aunque tampoco estaría descartado para el mismo de entrada. La semana pasada, en una entrevista en Málaga Hoy, ya contaba con esta operación: "El dedo se me rompió en la jugada con Dioni, creo que no me va a impedir jugar ningún partido. Dentro de lo que cabe bien, no me causó un gran dolor, un poco de molestia. Que todo lo malo sea esto. Me tienen que poner una aguja o un tornillo, creo para que a largo plazo el dedo tenga buena movilidad porque la fractura fue completa. Pero es una operación rápida y sencilla, que entre esta semana y la que viene ya podremos hacerla".