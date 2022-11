El jeque Al-Thani apoya ahora a Infantino por el Mundial de Catar

El jeque Abdullah Al-Thani ha activado el modo Mundial, que para eso es en su país. El que todavía es máximo accionista del Málaga CF, ha reaparecido en Twitter para hacer algunos comentarios sobre la celebración de la Copa del Mundo en Catar, que comienza en unas horas. Ha sido terrible verle apoyar el mensaje de Gianni Infantino, un personaje clave en la sanción al club de Martiricos por el Fair Play financiero.

El presidente de la FIFA, entre otras cosas, dijo: "Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante. Sé lo que significa ser discriminado, ser acosado como extranjero. De niño, me discriminaron (en Suiza) porque era pelirrojo y tenía pecas, era italiano y hablaba mal el alemán".

Vía Twitter y mientras Elon Musk no haga una de las suyas, el jeque puede seguir expresando sus opiniones en la red del pajarito, donde reaccionó a las explicaciones de Infantino: "¡Gracias, señor Infantino! La verdad finalmente ha sido dicha para cerrar todas las bocas estúpidas". También quiso desear suerte a la selección española en un mensaje posterior.