Einar Galilea: "No hemos cambiado mucho; los fallos nos ayudaron a aprender"

El Málaga CF se encuentra en un gran momento deportivo, pero tiene una sombra que le persigue después de cada buena racha en forma de plaga de lesiones y es que en los últimos días ya han caído dos jugadores del centro del campo. Einar Galilea habló en rueda de prensa y afrontó diferentes temas de la actualidad del equipo.

El central comentó un poco el proceso para llegar a este punto: "Ojalá tuviésemos este momento durante toda la temporada. Se nos atragantaron las primeras salidas del año. Tampoco hemos cambiado mucho y esos accidentes, fallos o toques de atención nos ayudaron a saber que eso no puede pasar. Ese tirón de orejas nos ha ayudado a estar en esta dinámica positiva en la que estamos". "Todavía queda mucho para los partidos finales y la dinámica es positiva. Llevamos unos partidos buenos y estamos haciendo avances importantes. El ambiente es muy bueno, pero esto puede tener la parte de mala de que se le vaya la gente la cabeza y nuestro objetivo es el mismo, porque vamos Sanlúcar a traernos los tres puntos y es un partido que me recuerda al del Alcoyano", añadió al respecto de lo que hay por delante.

Tras esto, Einar respondió a por qué este tramo de temporada convence más que el inicio: "Creo que es por como se han dado estas victorias, dando un golpe sobre la mesa, porque se hablaba de que no podíamos ganar a los de arriba. Es fácil sumarse a un barco que desprende tanta energía positiva. Es un buen momento, no sé si es el mejor de la temporada. Tenemos que ir poco a poco".

El defensa habló sobre la situación en liga del equipo y el nuevo contexto tras esta buena racha: "Realmente, es complicado no mirar la clasificación, pero eso es un resultado de lo que se hace los fines de semana y lo estamos haciendo bien. Al final de temporada, veremos donde estamos. Nuestra campaña está siendo bastante bueno. Todavía está por llegar el momento de donde se va a decidir y nos estamos preparando para ese momento". "Algo raro debería pasar para no clasificarnos. Miramos la tabla, pero no hacemos cuentas. Lo que hagamos los fines de semana se irá sumando. Los rivales pueden pinchar, pero el foco debe de estar sobre nosotros. Nosotros tenemos que ir a lo nuestro", añadió sobre la posibilidad de no estar entre los cinco primeros.

Tampoco se quedó atrás en el tema de las bajas, que es algo que no cesa esta temporada: "Es un tema recurrente durante este año. Lo de Manu Molina parece que queda en nada. Juanpe venía de tiempo sin competir e hizo un gran partido este fin de semana. No sé lo que puede llegar a tener, pero ojalá se quede también en una sobrecarga. La competencia es sana y nos damos consejos unos a otros, así que mejor ser los máximos posibles".

Einar Galilea destacó como positivo la gran competencia en su posición y la adaptabilidad de los jugadores: "Al final, somos cinco centrales compitiendo día a día para ganarnos ese puesto porque a todos nos gusta jugar y soy consciente de la suerte que tengo. El resto están deseando que les llegue el momento para reafirmarse como jugadores. Ahora mismo estoy disfrutando. Creo que algo positivo que tenemos nosotros es que nos adaptamos bien a varios esquemas. No es lo mismo, porque te pide distintas cosas y lo bueno que tenemos es que nos desenvolvemos bien en ambos esquemas".

Antes de concluir, quiso comentar la buena química existente en el vestuario: "Está claro que tener un ambiente sano de trabajo es la base para todo lo demás. Si se confirma que somos una familia, disfrutaremos más estos momentos y saldremos mejor de los difíciles. Es un buen grupo en todos los sentidos. Es un placer venir aquí y vernos las caras todos los días. Nos ayuda a competir por el que tenemos al lado como si fuese un hermano o alguien de tu familia". Por último, avisó a navegantes de la dificultad del rival de este fin de semana: "Me preocupa que son un buen equipo en un gran estado de forma. Llevan siete partidos sin perder. Creo que en la ida estuvimos bastante bien, pero esta vez nos va a volver a exigir mucho. No es un partido trampa, porque estamos avisados de como es el Sanluqueño".