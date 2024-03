El bólido Roberto y el fondista Jokin Gabilondo

En su intervención en el programa Área Malaguista de 101TV, el preparador físico Julio Rodríguez fue cuestionado por datos físicos de la plantilla. Destacando el gran trabajo que hacen todos, Rodríguez ofreció algunas claves para conocer qué se le pide a cada jugador.

"En esta temporada, el futbolista que más metros recorre es Jokin Gabilondo. Ellos lo ven, tienen el informe de cada partido en el que tienen datos. Depende mucho de la situación. Jokin recorre distancia total y sprint. Los mediocentros se están metiendo en 12 kilómetros en cada partido, tanto Dani Lorenzo como Manu Molina y Genaro. Y los delanteros hacen esfuerzos diferentes. Roberto y Dioni hacen una cantidad de esfuerzos muy grandes, la gente ve más a Roberto quizá pero Dioni también. Los números de los delanteros son muy altos. El pico de velocidad punta más alto esta temporada lo alcanzó Roberto esta temporada, no recuerdo el partido exacto. Más de 35 kilómetros por hora".

"Hay muchos físicos muy buenos, depende mucho de tu posición", aclara Rodríguez acerca de lo que se le pide a los jugadores en cada posición: "No es lo mismo un lateral que un mediocentro. Un mediocentro puede tener las cualidades que requiere pero no sprinta tanto, sino rellena mucha distancia a un ritmo constante, no necesita un pico de velocidad alto. Sería injusto decir que no está tan dotado porque no sprinta. El central tampoco demanda una seria de metros pero sí colocación".

Acerca de cómo se trata con los chavales que suben y que aún están en edad de formación muscular, estima Rodríguez que "Aarón, Izan y Cordero están en dinámica de primer equipo y son juveniles. Tienen un programa diferente totalmente desde antes de entrar al campo. Son unas horas de gimnasio tanto antes como después de la sesión de campo. Los jóvenes no tienen la misma planificación que un veterano, están en formación y necesitan algo propio y distinto".