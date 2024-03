Tres malagueños con España sub 15.... del Atlético de Madrid

España sub 15 se encuentra en Coverciano, en las cercanías de Florencia (Italia), para jugar dos partidos amistosos contra la selección azzurra. Hasta sub 17 no hay competiciones oficiales, pero la Federación Española ha optado en los últimos años por intentar hacer el cribado antes y empezar a trabajar con edades tempranas. De hecho, en breve habrá una lista sub 14, aún jugadores infantiles.

En esta generación de nacidos en 2009 hay tres jugadores malagueños. Son los casos de Rubén Gómez, Guille Trujillano y Álvaro Sanjuán. Pero ninguno es del Málaga CF, los tres forman parte del Atlético de Madrid, uno de los clubes que más pesca en la Costa del Sol. Los tres jugaron en el primero de los amistosos, que acabó con 1-1 con gol italiano en el descuento, saliendo desde el banquillo.

Los tres tienen un pasado común por el Puerto Malagueño, señero equipo de cantera de la capital. Y están teniendo actuaciones destacadas en el cadete del Atlético de Madrid, lo que ha propiciado la llamada de la selección. El reclutamiento de jugadores es cada vez a edad más temprana. En el caso de Trujillano, por ejemplo, fue fichado por el Atlético de Madrid con sólo 12 años, tras acabar su etapa alevín. El joven de Alhaurín de la Torre había llamado la atención por su capacidad goleadoras. Primero en el Alhaurín de la Torre y el CD Lauro antes de pasar por el Málaga CF y del Puerto Malagueño, donde una campaña con 60 goles le llevó a dar el salto. Fue máximo goleador de LaLiga Promises y este año se acerca a la veintena de tantos con los colchoneros en la División de Honor. También llegó en edad infantil Rubén Gómez, fino centrocampista que ya está jugando en la Superliga cadete con el Atlético, con jugadores un año mayor, en la que ha marcado cuatro goles. El último en llegar fue Álvaro Sanjuán, este pasado verano, tras destacar en el Puerto Malagueño en su segundo año infantil. Jugador de banda con zancada, también se ha ganado la llamada de la selección en la División de Honor cadete madrileña.

Son casos que habitualmente hablan bien del tremendo talento joven que hay en Málaga pero también recuerda los déficits en el primer equipo de la provincia, que ve como jugadores señalados del máximo nivel de sus generaciones eligen otras opciones fuera para intentar desarrollar sus carreras. No es garantía, eso sí, de que lleguen al máximo nivel. De hecho, está habiendo también en los últimos años un regreso de jugadores, véanse los casos de Dani Lorenzo y Dani Sánchez, que tras estar en la cantera del Real Madrid optaron por venir a Málaga, en el caso del lateral con posterior salida a otros clubes, en la transición de juveniles a seniors y ahora tienen protagonismo en el primer equipo

"Es otra de las partes importantes que debe trabajar, tener cercanía con clubes de la provincia. A través de ellos tenemos que conseguir que esos chicos de 6, 8 o 12 años piensen que el mejor sitio para ser futbolistas sea el Málaga, aunque les quede lejos, y que los clubes lo perciban. Hay clubes que no sólo son clubes deportivos y son negocios, entonces las decisiones son distintas a los intereses de los chavales y del Málaga. El Málaga debe estar cerca de los clubes, tenerlo en cuenta, pero debemos acercarnos y esa relación es la mejor manera de que esos chavales terminen aquí y a ellos le revierta positivamente", decía Loren Juarros sobre cómo debe ser el trato con los clubes para intentar evitar fuga de jugadores con talento, aunque el director deportivo estimaba que casos como el de Bryan Zaragoza, ahora en el Bayern, no hubiera pasado nunca por la cantera, pueden ocurrir: "Temas puntuales pasan en todos sitios, por un motivo o por otro. Su desarrollo, su capacidad de proyección, se toman decisiones, igual tenía otro que competía y que apuntaba mejor... Que no haya pasado por el Málaga y esté en la selección que las decisiones te indica que hay que valorar muchos factores y las decisiones hay que tomarlas muy motivadas, hay que ponderar, meditar mucho. Con cualquier chico puede pasar. Pasa en todos sitios, te puede ocurrir".