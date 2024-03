Enfermería para el Málaga-Linares: Dani Lorenzo es baja y varias incógnitas

En una dinámica reciente con la enfermería, el Málaga se verá diezmado para recibir al Linares en La Rosaleda. Pellicer, durante la previa, pasaba revista, solo con la certeza de la baja de Dani Lorenzo. "Se operó, ya lo dije en el pospartido de Algeciras. Esa fractura del dedo viene en la jugada de Dioni, justamente en esa jugada. Y la semana pasada no pudo entrenar bien. En Algeciras participó menos porque estaba muy incómodo. Va a ser baja. Genaro no ha entrenado en toda la semana. A Dioni ya lo vemos bien, está con ese protocolo aún donde se ha ido muy paulatinamente con los servicios médicos del club, también el jugador tiene que ir viendo cómo se encuentra; la semana pasada no estaba bien, aún controlando el protocolo. Ahora nos dice que está bien. Ha entrenado, ha finalizado, ha ido haciendo todo a expensas de lo que ocurra mañana, entonces va a estar disponible. Kevin también va a estar disponible, haciendo dos entrenamientos a buen nivel, donde esperemos que haya olvidado todo. Y Ramón en ese proceso, ya con nosotros, lo dije la semana pasada. Iremos viendo".

Para sustituir a Dani Lorenzo. "Manejamos muchas alternativas en diferentes contextos. Para eso está la plantilla. No quiero individualizar. Ha habido jugadores que han estado en buen momento de forma, otras bajas que han sido inesperadas por lesión. Hay que aprovechar los momentos. A partir de ahí, entenderlo como un proceso natural. Estos nueve partidos que nos quedan, hay estados y picos de forma para todos. Lo dije el otro día. Dani Lorenzo estaba en un momento excepcional, pero hay que estar más alerta porque al final es lo que sucede. Cuando un jugador está bien, el hábito ya no es el mismo. Y es lo que siempre pasa. Confío mucho en el entrenamiento invisible del jugador, que esté preparado para cuando se requiera, luego el verde no engaña. En ese aspecto, lo tengo muy claro. A veces hay jugadores que no están en su estado de forma, que los pones, pensamos que pueden dar ese rendimiento, y ponerlos creo que le hace un flaco favor a él y al equipo. Y otros, que a veces parecen que no están bien, compiten y te dan. Hay que ajustar muchísimo. Tenemos muchas posibilidades. El otro día nos faltaron jugadores que pueden eliminar rivales en espacios reducidos, en esas fases de finalización. Dioni y Kevin son ejemplos, nos va a dar mucho dinamismo, tanto en el once inicial como en los cambios".