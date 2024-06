Entradas visitante Málaga CF - Nàstic: 528 localidades para cada equipo

La final del play off de la fase de ascenso a Segunda División ya va tomando forma conforme se van concretando las condiciones tanto de los encuentros como de todo lo que rodea a estos, puesto que el Málaga CF y el Gimnàstic de Tarragona ya se han puesto de acuerdo con el número de entradas visitantes que se acabarán enviando entre ellos para favorecer los desplazamientos.

El club de Martiricos y la entidad catalana han acordado que se mandarán mutuamente 528 entradas para los seguidores de ambos conjuntos aspirantes a regresar al fútbol profesional que quieran viajar. Esto va a limitar mucho a los aficionados blanquiazules que querían hacer un viaje masivo, tal y como ya se ha visto en duelos bastante menos trascendentales de esta temporada durante la temporada regular y existen varios buenos ejemplos, como es el caso de las visitas al Recreativo de Huelva, al filial del Granada CF e incluso al Linares, que cedieron bastantes entradas a los de la Costa del Sol.

No obstante, el Gimnàstic de Tarragona no manda más por imposibilidad debido a las características de su estadio y el cerco existente en la zona visitante, en la que estuvieron los desplazados desde el norte de África para poder apoyar a la AD Ceuta, que estuvo muy cerca de colarse en esta final del play off de la fase de ascenso a Segunda División.

Entradas para la ida

Ya está aquí la final del play off de la fase de ascenso a Segunda División y la ida se jugará en La Rosaleda a diferencia de lo acontecido en la primera ronda ante el Celta Fortuna, dado que esta eliminatoria se decidió en tierras malagueñas y se inauguró en Balaídos.

El Málaga CF ya ha puesto a la venta las entradas para el primer enfrentamiento de esta eliminatoria a ida y vuelta en su habitual página web destinada a ello, pero lo hará con ciertas limitaciones, al igual que lo hizo en la primera ronda ante el conjunto gallego.

La entidad de la Costa del Sol dará prioridad de compra en las entradas a sus abonados. Tendrán un tramo de venta exclusiva hasta el miércoles 12 de junio a las 23:59 horas y podrán adquirir hasta 12 localidades para el encuentro, aunque solo podrán adquirir hasta seis unidades por cada proceso de compra. A partir del jueves 13 de junio, se habilitará la venta en las taquillas de La Rosaleda para todo tipo de aficionados y, desde el viernes, también se podrán adquirir a través de la página web para el público general.

Con el fin de conseguir una entrada similar o mayor a la del partido de vuelta ante el Celta Fortuna, se volverá a habilitar la liberación de entradas con la finalidad de que no se vea un asiento vacío y acercarse cada vez más al lleno con un ambiente para el recuerdo como el vivido el pasado sábado.

Además de todo esto, los abonados que hayan asistido al menos a seis compromisos ligueros podrán estar tranquilos, pero los que no han asistido a más de cinco encuentros, pues tendrán hasta 72 horas antes del suelo para reclamar de forma gratuita su asiento y, en caso de no hacerlo, este se liberará a la venta al público general.