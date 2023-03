Escassi pone orden antes del Málaga CF - Racing

Alberto Escassi atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda. Todo enfocado al Málaga-Racing. No es para menos: "En nuestra mente no cabe otra cosa que la victoria. Es el partido más importante de la temporada ante un rival directísimo. Lo más parecido a una final. En nuestra casa, con nuestra gente, un partido vital de cara al futuro. El vestuario anímicamente está bien, porque el trabajo diario es buenísimo. El otro día, a pesar del resultado, las sensaciones y el orden táctico que tuvimos ante un gran rival, se hizo un trabajo muy completo. Somos conscientes del partido tan trascendental del domingo, queremos que los tres puntos se queden en La Rosaleda".

El malagueño insistió: "La plantilla no mira más allá del domingo. Es un error hacer cálculos. Van quedando menos jornadas, pero la forma de afrontar esta situación es ir partido a partido. Ahora contra un rival directo, a ganar para acercarnos al objetivo. Salimos a ganar todos los fines de semana. Estamos en una situación complicada, el equipo entrena a tope día a día y esta semana es más importante si cabe, ante un rival superdirecto al que tenemos que ganar. No quiero hablar de ‘en caso de que no se gane’. En nuestra cabeza no pasa. El equipo va a dejarse la piel y lograr los tres puntos como sea. Todo lo demás, no nos interesa".

El veterano futbolista muestra el camino: "El plan... Con cabeza, estamos ante nuestra afición. Seguramente al Racing le valga el empate, a nosotros se nos tiene que ver esa necesidad de ganar. Cuidar los pequeños detalles, esas faltas de concentración, que no pasen porque son vitales para lograr el objetivo. En la situación en la que estamos el factor mental es muy importante. Es fundamental gestionar esa presión. Pero cuando firmas por un equipo como el Málaga, sabes que es un club enorme y bendita presión. Tenemos que salir a morder, a ganar. Entiendo que las palabras se las lleva el viento y la gente quiere hechos, no palabras".

Solidez defensiva

"A nivel defensivo, los objetivos se logran desde la portería a cero y la defensa. Ante el Granada tuvimos varios despistes, pero el equipo estuvo bastante bien. Pero sabemos que el objetivo lo vamos a sacar desde la defensa, siendo muy serio en esa parcela y los de arriba, con el talento que tienen, seguro que nos van a dar puntos y meter muchos goles".

Afición

"Desgraciadamente no nos gusta estar en la situación que estamos. Nadie pensaba ni por asomo que íbamos a estar en esta situación. Entiendo a la afición, la gente quiere ver hechos en el campo y que nos dejemos la vida en el campo".

Prioridades

"El trabajo táctico es importantísimo, pero también el mental. Tener la mente limpia y estoy convencido de que el grupo está con mentalidad positiva y vamos a sacar este partido adelante. En el vestuario hay un convencimiento total de que vamos a conseguir la victoria".

José Alberto López

"Es un grandísimo entrenador, en la primera vuelta aquí hizo un trabajo muy bueno. Solo tengo palabras positivas para él. Creo que nos vamos a encontrar un Racing que nos va a apretar arriba, muy vertical, y van a venir muy fuertes porque para ellos también es un partido muy importante".

Estado físico

"Físico. Estoy bien, se me complicó más de lo que pensaba el esguince, pero físicamente me encuentro muy bien".