España jugará en La Rosaleda un partido de la UEFA Women’s Nations League

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado dónde se disputarán los dos próximos encuentros oficiales de la UEFA Women's Nations League y Málaga ha resultado agraciada. El próximo 5 de diciembre, el estadio de La Rosaleda acogerá un encuentro del Grupo D de esta reciente competición continental de selecciones. Así que España estará en Martiricos, que sigue sumando méritos para intentar conseguir ser sede del Mundial 2030. Antes, el combinado nacional tendrá que afrontar otra cita contra la selección italiana en el estadio de Pasarón en Pontevedra. Será el día 1 de diciembre.

"El partido se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y la RFEF para la celebración de encuentros de las diferentes selecciones españolas de fútbol en las provincias de la Comunidad. Además de la Junta, colaboran en la organización el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF)", comunicó la RFEF.

De la Torre sobre el Mundial

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, habló en una entrevista en SER Deportivos Málaga acerca de la candidatura de la ciudad a albergar partidos del Mundial de 2030 que se celebrará parcialmente en España y también de las obras de La Rosaleda, indispensables para ser sede: “Málaga tiene dimensión como ciudad y provincia para acoger el Mundial con mucha dignidad. Pocas ciudades salvo Madrid o Barcelona más capacitadas. En este tema funcionamos muy en coordinación con la Junta de Andalucía y la Diputación. El secretario general de deportes, Arrabal, está muy al tanto de todo esto. Andalucía va a luchar por tener dos sedes, Málaga y Sevilla. Tres es más difícil por el equilibrio territorial. Estamos haciendo gestiones para estar bien posicionados"

Acerca de la ampliación del estadio de Martiricos, el edil apuntó a que le gustaría que la iniciativa fuese del propio Málaga: "Queda tiempo pero no hay que dormirse. Hay que avanzar en el estudio, en el proyecto que se ha hecho. Luego dependerá del club como esté. Lo ideal para mí es que lo haga el club, pero el que tenemos ahora poca inversión va a hacer. Vamos a ver si hay un escenario de un nuevo club que se haga cargo. La propiedad es pública pero siempre cabe que la iniciativa privada se pueda hacer cargo, que lo puedan amortizar con tiempo que sea necesario. Todo eso si no hay un escenario de nuevos propietarios, pero no quiero insistir mucho en ello para no deteriorar la relación con el actual propietario, aunque en realidad no existe. Siempre reacciona negativamente a cualquier cosa que yo hable de posible venta...”.