España - Suecia: Récord y remontada espectacular en Málaga (5-3)

Noche mágica en La Rosaleda. Las campeonas del mundo atrajeron a 15.896 personas para batir el récord de asistencia a un partido de la selección española femenina en suelo nacional. Aderezaron la cifra con una remontada espectacular para volver desde el 1-3 con el que el partido se fue al descanso a un 5-3 ante Suecia, semifinalista mundial y una de las mejores selecciones. Era un partido oficial, aunque no había nada trascendente en juego porque España ya había sacado el billete para la Final Four de la Nations League previamente, donde se reparten dos billetes para los Juegos Olímpicos. Será el siguiente reto de la selección, que sale de Málaga con grandes sensaciones después de una tremenda remontada. Salma, Mariona (dos), Athenea y Fiamma Benítez rubricaron los goles. La primera fue una pesadilla e intervino en cuatro goles. Olga, la Iniesta del fútbol femenino, no dejó de correr la banda izquierda y sirvió dos goles. Aitana dejó media hora de etiqueta. La Balón de Oro salió con 2-3 en el marcador y acabó de soltar a la selección para una remontada tremenda.

Con un ambiente que fue creciendo conforme pasaba el duelo por la hora, el partido empezó cuesta arriba. En el primer minuto de partido se adelantó Suecia con un tanto de Olme después de rematar un rechace suelto en un córner. Tocaba remar río arriba. Salma, de largo la jugdora más peligrosa, marcaba un golazo de cabeza tras un exquisito centro desde la izquierda de Olga Carmona, la heroína de la final del Mundial. Pero no tuvo tiempo casi ni para celebrar el empate. Asllani, ex jugadora del Real Madrid y ahora en el Milan, batía con una vaselina a Misa. Después vinieron minutos asedio de España. No menos de cuatro ocasiones claras se crearon, pero Falk, la portera sueca se fue agigantando progresivamente. Y en una contra, en la tercera llegada sueca, vino el tercero, obra de Blackstenius a la media hora de partido. Eran los peores momentos de España, porque Misa salvaba el cuarto. En el tramo final de la primera mitad respondía España y Salma tenía dos muy claras, una sacada por Falk de nuevo.

Tras el descanso, susto de Suecia con un balón al larguero y jugadón de España para acortar distancias. Gran giro de Salma para abrir a Jenni, que avanza para Mariona, le dobla Olga y la sevillana la pone al punto de penalti y remacha Athenea (2-3) en un golazo colectivo. Con media hora por delante salía Aitana Bonmatí, la Balón de Oro. En su primera intervención rozó el gol tras una pared con Athenea. La tuvo Salma dos veces, otra Mariona... Pero Falk parecía infranqueable. Clarísima otra de Benítez, que sacó con un paradón. Por tierra, mar y aire lo intentaba España hasta que, al fin, Mariona empalaba tras parar con el pecho un centro de Ona y lo metía en la escuadra (3-3).

Liberada, con Aitana sublimando el fútbol, llegó el cuarto. Salma, la chica que eligió el balompié en vez de atletismo, donde era una gran promesa, demostraba por qué es la mejor jugadora joven del mundo y habilitó a Fiamma Benítez, que acertaba a batir por alto a Falk, que ya parecía humana. Mariona, tras una cabalgada de Salma y Eva Navarro, sentenciaba el partido entrando en el minuto. Fiesta en La Rosaleda para celebrar que las campeonas del mundo ahora tienen otro reto:ser olímpicas por primera vez.