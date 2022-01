Febas, Ramón, Barrio, Hicham, Sekou y otros nombres propios de José Alberto

José Alberto López quiere dejar clara su posición en algunos debates abiertos alrededor del Málaga, muchos tienen nombres y apellidos. El runrún de la portería, las dudas sobre los puntas, el dúo Febas-Ramón, Hicham... Asuntos que abordó con tranquilidad en su entrevista en COPE.

Debate de la portería

"Son decisiones que uno tiene que tomar con la portería bien cubierta con condiciones distintas. Dani Barrio en aéreo es más completo y Martín mejor bajo palos. Con el pie creo que también nos da más. Son de un nivel muy similar pero con sus condiciones. Decisiones que no son fáciles, pero no me arrepiento. Dani Barrio está trabajando muy bien. Todo el mundo quiere jugar y más si es portero y no hay rotación, es difícil de digerir, pero los porteros están acostumbrados a esto. En el día a día es fantástico y está súper involucrado, vive los partidos con pasión y está muy integrado”.

“Todo el mundo puede fallar. Siempre están con este debate y no lo entiendo. El cambio no es porque Barrio hubiera fallado en Almería, los centrales han fallado en diciembre y siguen jugando. Los delanteros también han fallado goles y siguen jugando. El primero que falla soy yo en la toma de decisiones y hay que asumirlas, forman parte del juego. El fútbol es un deporte de error, y eso se agudiza en esta categoría”.

Aleix Febas

“Aleix tiene muchísima personalidad, lo demostró el domingo y lo hará siempre, como en todos sus equipos. No me centraría en un jugador, sólo pido que nos respeten las lesiones. Es normal que la gente quiera ver a Aleix y Vadillo, pero hay otros que llevan aquí mucho tiempo y también son de nivel, como Ramón. Dar continuidad a lo que vimos y Aleix encaja en esa idea de fútbol vertical, de apretar, situaciones reducidas, resuelve y por eso es propiedad de un equipo de Primera y llega con ambición y hambre de tirar para arriba”.

Dúo Ramón-Febas

"Normal y yo también los quiero ver, pero en otros partidos habrá que dar equilibrio. En esa segunda parte es verdad que el Sporting nos pudo matar a la contra por la falta de equilibrio. Hay que buscar esa balanza, no sólo cuando tienes el balón cuando le pierdes dónde la recuperas y cómo, para que el rival no pueda hacerte daño. Nos costó en algunas transiciones y nos pudo matar”.

Sekou y Chavarría

“Está claro que a los delanteros se les valora por la faceta goleadora y ahí, exceptuando a Brandon Thomas que lleva cinco goles, Roberto, Sekou y Pablo llevan una cifra baja. Si tenemos que llegar 20 veces, pues tenemos que llegar. Hay que presentar mejores balones a los delanteros, reciben pocos balones en ventaja. No tenemos ningún mago, necesitamos del colectivo en lo ofensivo y en lo defensivo. El domingo tuvimos 18.000 situaciones de gol y tomando buenas decisiones y cierta claridad. El equipo finaliza bien. Sekou va a hacer goles, Pablo también. Roberto aunque no marque está haciendo un trabajo brutal y también los va a hacer. Hay que mejorar en todas las facetas".

La Academia

"Aquí hay muchísimo talento y es algo que me sorprende. Veo jugadores en el filial de una calidad impresionante y estoy convencido de que metes a cualquiera de ellos en un momento dado y te va a ayudar. Ahí está el ejemplo de Dani Lorenzo. Los jugadores tienen que estar preparados y aquí lo están. Si los pones, rindes. Lo que falta aquí y en todos los sitios es que los jóvenes a veces son como una botella de champán. Hay que tener rendimiento”.

Hicham

“Hicham puedo garantizar que es el más fastidiado de todos y lo está pasando mal. Está poniendo todo de su parte para volver y no recaer más. Estamos haciendo un trabajo con él a todos los niveles, dándole tranquilidad. Esperamos poder sacarle lo que vemos de él. Otro jugador posiblemente ya no estaría en el Málaga. Tiene unas cualidades impresionantes, como la jugada genial que nos dio un punto. Hay que ayudarle a ponerse al máximo. Si tiene continuidad, el Málaga lo va a renovar porque tiene condiciones para otra categoría”.