José Alberto: "Soy feo, calvo, gordo, pero eso no tiene nada que ver con lo que sé de fútbol"

José Alberto López, entrenador del Málaga, asegura que tiene la conciencia tranquila y cree que todo lo que está viviendo es transitorio, que siguiendo está línea de trabajo acabará teniendo éxito como otros entrenadores que el año pasado anduvieron en la cuerda floja y ahora están en Primera. Incluso rememora casos de equipos que terminaron subiendo vía play off al conseguir una buena dinámica final. Una mezcla de pragmatismo y deseo que se mantiene firme aunque no pueda ocultar lo mucho que le dolieron ciertas situaciones. (También habló de muchos nombres propios).

"Lo de los cánticos es algo normal, la gente quiere ver a ganar a su equipo. No hay nada en mi contra, ni de nadie, sólo que no veían lo que querían y la tomaron con el entrenador, que es algo normal. Pero el domingo la gente se fue satisfecha a pesar de no ganar. Las críticas las tomo con normalidad. Es un sitio espectacular y un club que hace nueve años estuvo en Champions. Pueden doler ciertas cosas, soy una persona que aunque venga de fuera soy hombre de club. Ahora vivo por y para el Málaga. Me llegan las cosas que no son justas, no es de recibo que se diga que me voy en el 88’ me fui 30 segundos antes porque pensaba que había pitado el final. Nunca abandonaría a mis jugadores, son sagrados. Nunca abandonaría a mi equipo. Todo el mundo que me ve en la calle no creo que tenga queja de mí, hablo con todo el mundo, soy una persona cercana, normal. Alguien filtró que tuve un problema con un espectador y fue solo una conversación normal. Menos mal que había gente delante. Luego dicen que los entrenadores o los jugadores son unos vinagres porque no se paran, pero lo entiendo en ciertos momentos. Se me dieron hostias a diestro y siniestro por algo que no había pasado y fue injusto, no se fue justo conmigo. Soy un hombre de club, vivo 24 horas pensando en el equipo, creo que en la plantilla y estoy súper feliz de estar en esta ciudad y este club”, se explayó José Alberto en una entrevista en Deportes COPE Málaga.

Además de lo sucedido en el estadio y sus alrededores, hay todo un mundo virtual en el que se han vertido duras opiniones contra el entrenador del Málaga, y muchas nada tenían que ver con lo futbolístico: "Soy feo, calvo, gordo, pero eso no tiene nada que ver con lo que pueda saber de fútbol. Tengo una trayectoria grande, muchos partidos dirigidos y que he empezado entrenando a niños de cinco y seis años. Nadie me ha regalado nada. Mi carrera ha sido un camino de piedras, no de rosas. Mucho aprendizaje. Ya le pasó a Tapia o Pellegrini. Esta una gran plaza y en una gran plaza hay momentos difíciles. Eso no me duele, pero hay gente que se escuda en su perfil en las redes para hacer daño, eso es muy triste y se debería erradicar, pero no por ello tengo una sensación mala de la ciudad o de los malagueños. En la calle nos encontramos gente jovial, amable y volcada con nosotros, tenemos ya muchos amigos malagueños”.

Para ir zanjando el asunto, el asturiano tiró de vivencias personales: "Estamos en momento de transición y nunca son sencillas. El año pasado en el Mirandés tres o cuatro entrenadores me dijeron que si perdían con nosotros se iban para su casa y hoy están todos en Primera. Hay que tener paciencia. Necesitamos tiempo, no es fácil pelear por no descender a pelear por el ascenso. Es una categoría difícil pero vamos a pelear hasta el final".

Lanzó como si nada lo que parece un plan en toda regla. Se quiere mantener el perfil bajo, pero la sexta plaza es el horizonte: "Queda un mundo y va a haber sorpresas, que nadie de arriba crea que va a estar seguro en play off ni los demás que tenemos asegurada la categoría. Hay que llegar a los diez últimos partidos con opciones. Soñamos con estar en el play off y si entramos será con una dinámica ascendente y todos sabemos lo que pasó con el Elche, Valladolid, Rayo Vallecano… estaban como nosotros o peor y acabaron subiendo. No tenemos que mirarnos en nadie, centrarnos en nosotros".