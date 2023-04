Delmás: "Si alguien de los de abajo puede ganar cinco de seis partidos es el Málaga"

"No lo veo, nos vamos a salvar. Creo en ello, toca tener la mente positiva y para delante", así de convencido respondía Julián Delmás a la pregunta sobre si veía un posible descenso del Málaga, lo hizo en el programa Minuto 91 de 7TV. El lateral derecho blanquiazul admitió que él también hace cuentas, pregunta típica a estas alturas y debido a la situación que atraviesa el combinado malacitano: "Aunque no quieras mirar resultados o hacer cuentas... las haces. Quizás no las comentas, pero en tu casa las haces y sino te llama alguien conocido para contarte cuales son las suyas". Eso sí, volvió a recalcar la complejidad de la Segunda División: "Se ve jornada tras jornada que ganar es muy difícil y en esta categoría tan igualada se definen los encuentros por pequeños detalles".

Mientras que aprovechaba para lanzar un mensaje optimista: "Si alguien de los de abajo puede ganar cinco de seis partidos es el Málaga. El equipo lo está haciendo bien, hay buenos jugadores, lo veo capaz y lo vamos a intentar". Además, añadió: "Tú ves los partidos y el equipo rinde y saca los puntos. Queremos meterle miedo a los de delante y que le tiemblen las piernas cuando salgan a jugar. Si ganamos en Lugo nos acercarnos un poco más". Aunque avisa que la siguiente visita al Ángel Carro no será nada fácil: "Es un partido trampa, como se dice, porque piensas que vas a ganar seguro, pero es un campo muy complicado. Es cierto que no están consiguiendo ganar, pero saben a lo que juegan, es un juego muy claro desde hace muchos años. Va a ser muy difícil".

Afición

Por supuesto, no pudo olvidarse de la afición, esto comentó sobre el recibimiento: "La verdad que no me lo esperaba. Sí lo había vivido porque jugué dos play off de ascenso y allí en Zaragoza se viven unos recibimientos increíbles. Fue espectacular, no oíamos mucho de los golpes que le daban al bus, es una sensación muy bonita. Lo grabé para mandárselo a la familia". Y sobre el momento del mosaico cuando saltaron al césped, admitió: "Te pones a pensar que querías ser futbolista por estos momentos. La Rosaleda llena... increíble, la sensación es muy bonita desde el recibimiento. Tenía muchas ganas de que llegara el partido porque la semana anterior habíamos ganado, pero los rivales también habían sumado todos y teníamos ganas de conseguir la victoria en casa otra vez y sumar dos victorias, que era muy importante para nosotros. Teníamos muchas ganas y con el recibimiento ya, con la gente metida, había muchas ganas de vivir el partido".

El jugador maño desveló que el recibimiento superó las expectativas de la plantilla: "Lo comentábamos en el bus, pero tampoco esperábamos mucha gente, porque es que había mucha gente". Por eso, no pudo evitar mandar el siguiente mensaje a la afición: "La gente por mucho que vayan mal las cosas tiene un sentimiento por el escudo y por el club que va a estar ahí siempre. Tenemos una afición increíble y lo sabemos. Se ve que cuando te apoyan, están con nosotros y te animan, el equipo lo nota mucho. Nos da mucha vida y para nosotros es importante que sigan porque nosotros creemos. Hace ya varias semanas que la cosa estaba complicada, porque es así, tú te pones a mirar la clasificación y es complicado. Es más, mucha gente nos da por muerta, pero es así, nosotros dentro del vestuario creíamos y el míster nos metía en la cabeza esa idea de creer y los jugadores hemos creído. Vamos a creer hasta el final, vamos a luchar como lo estamos haciendo". Delmás confirmó que conocen muy bien en la situación que están: "No queda otra, solo queda ganar, es lo único que vale".

Polémica ante el Cartagena

El lateral derecho se mojó y habló sobre la mano de Esteban Burgos: "Fue raro, pero al final se quedó en amarilla. Nos han expulsado a veces por cosas insignificantes. Aunque si fuera en contra hubiéramos pedido la cartulina roja también". Y sobre el penalti por mano de Escassi que luego el VAR anuló por previo fuera de juego: "Eso nos hubiera dejado muy tocados. A veces toca tener esa pizca de suerte". Incluso, desveló qué les dijo el colegiado Rascón Gálvez cuando fueron a preguntarle: "Cuando tú vas a él solo te echa. Te dice que le dejes trabajar, no se le puede decir nada porque luego te muestra tarjeta. Por eso, es mejor no decirle nada".

Su salida del Efesé y la llegada a Málaga

"Me han tratado muy bien, me han ayudado en todo lo que he necesitado y el vestuario está más unido de lo que me esperaba. Eso ayuda a que tu rendimiento sea mejor. Además, el clima es parecido al de Cartagena", fue una de las claves para que Delmás se adaptara a su nuevo club. También repasó por qué se marchó del combinado blanquinegro y con quién habló antes de venir: "Este último año no contaba mucho para el míster y cuando no juegas tienes que buscar una salida. Entonces decidí rescindir contrato, teniendo antes la oferta del Málaga. Pasé media temporada complicada para mí porque venía de una gran campaña anterior y esperaba más, fue un mazazo no contar para él. Fue todo muy rápido, llamé a Rubén Castro, le pregunté qué tal y me hablo maravillas y dije para haya voy". Sin embargo, se llevó un gran recuerdo del Efesé: "Fueron buenos años allí, dejé buenos amigos, pero aquí en casa no le íbamos a dar nada, después les deseo lo mejor. Me llevo bien con casi todos, pero cuando arranca el partido no hay amigos ".

Pellicer

El joven maño confirmó que están comprometidos con el técnico de Nules: "Cada entrenador es un mundo, el toma las decisiones y nosotros aceptamos todas las que haya que tomar. Es cierto que en el planteamiento estamos encajando muchas piezas dentro del equipo. La segunda parte no teníamos la intención de dar un paso atrás, pero el Cartagena y los rivales también juegan. El saber sufrir en los momentos complicados nos está dando muchos puntos y nos lo va a dar". Es más, le echó un capote a su técnico sobre la apuesta que ha realizado por este sistema: "Cuando juegas con línea de cinco parece defensivo, pero nosotros jugamos ofensivo porque los carrileros están muy altos. Jugando así como extremos para aportar en ataque, pero también lo hacemos en defensa. Hemos encontrado un sistema donde me siento muy a gusto. Es conseguir que esos grandes futbolistas que tenemos aporten". Además, añadió: "Tienes que amoldarte a los jugadores que tienes y este esquema a muchos nos viene muy bien, se trata e sacar el mayor rendimiento a cada uno y el míster en estas ultimas jornadas lo esta consiguiendo".

Plantilla

Por último, habló sobre algunos nombres propios de la plantilla blanquiazul. Se deshizo en elogios hacia la cantera: "Tienen bastante nivel y creo que en el Málaga pueden demostrarlo durante años, por ejemplo, Loren es un gran delantero". Mientras que admitía que Ramón ha sido un descubrimiento para él: "Lleva varias semanas a un gran nivel. Es un gran jugador, siempre está tácticamente bien colocado y combina muy bien, la verdad que nos está dando muchísimo. No lo conocía".

También, pidió tranquilidad para Gallar: "Cada futbolista tiene una vida personal y nos afectan muchas cosas. De la calidad de Álex no voy a hablar porque lo hemos visto jugar todos y es un jugador muy bueno y entrenando lo vemos. La situación personal de cada uno es importante y la cabeza es la que manda. Está siendo un año complicado para él, pero ojala lo recuperemos para que nos de cosas. Nosotros siempre le apoyamos en todo y cuando tenga su oportunidad demostrará lo buen jugador que es".

Si algo está claro, es que Delmás cree que es posible la permanencia: "La cabeza la intentamos llevar de la mejor manera posible. No es una situación fácil para los futbolistas, la presión que tenemos es importante y no es fácil saber llevarlo. Hay jugadores con mas experiencia y otros con menos, pero el equipo está sabiendo como llevar la situación, con la cabeza intentando siempre creer y las pautas que marca el míster llevarlas a cabo. Estamos sacando partidos adelante que antes no se sacaban y creo que estamos compitiendo muy bien".