Fichajes Málaga: Ambición, inteligencia y empatía

Incluso con un partido a la vuelta de la esquina, en el Málaga gran parte de la atención se la lleva el mercado de fichajes. Loren Juarros y Sergio Pellicer están manteniendo una comunicación constante en estos días, con el entrenador deseando que llegue el 1 de febrero y tener el mapa completo de su plantilla, con la que intentará asaltar la primera plaza del grupo 2 y ascender por la vía directa a Segunda División. Hay ambición pero también empatiza y entiende que toca ser inteligentes para cazar las presas adecuadas. Todo sin dejar de exigir mucho más a los que ya están, sus "guerreros".

Al hilo de los beneficios del partido copero contra la Real Sociedad, el de Nules se manifestó en este sentido: "Han participado la mayoría de jugadores y eso genera espíritu y alta competitividad entre ellos por el rendimiento ante un rival con ese nivel, pero ya no hay más distracciones. Tenía ganas de que llegase este día y tengo más ganas aún de que llegue el 1 de febrero para que sepamos los guerreros que estamos, ya sabemos que nuestro foco es la liga. Intentamos transmitir ese poder sentimental de ilusiones y emociones a nuestros aficionados. Nos queda, aún no hemos terminado la primera vuelta, no estamos ni en el ecuador. Tenemos que ser ambiciosos y pelear por lo máximo, creo que estamos bien pero tenemos que dar ese puntito más para ser ambiciosos porque el escudo y la afición lo requieren. Tenemos que intentar el máximo”.

Pellicer siguió dando puntadas con hilo: “Yo me mantengo un poco al margen, tengo conversaciones con Loren, pero mi foco es el Ceuta. Creo que lo dije, los mejores fichajes son los que van a jugar en Ceuta: Juande, Juanpe, Manu Molina, Nelson… Para los jugadores que puedan venir, que lo escuchen: que vengan a ayudar. A los mejores los tengo aquí. Ya ven cómo está el mercado, tampoco se está moviendo mucho. Son situaciones complicadas, pero todo el que venga, que sea para mejorar. Yo creo que va a haber nombres, pero hay que hacer un trabajo de inteligencia de mercado. No va a haber salvadores, quien llegue que sea para mejorar al equipo y quiero que venga con esa vocación, esa pasión y esa calidad, pero sobre todo con espíritu amateur, con hambre. El Málaga está por encima de cualquiera, del jugador, del entrenador, de todos”.

Añadió algo más a la receta y también a su manera de afrontar estos días: “Estoy muy tranquilo. La paciencia la tengo y hay que tener mucha empatía con la dirección deportiva porque es un mercado complicado porque realmente es difícil. Antes de empezar la liga no tenía tanta paciencia, estaba más rebelde. Ahora entiendo que esa paciencia es normal y hay que tener esa empatía. Tengo reuniones con Loren, una comunicación fluida. Hablamos de todas las situaciones que pueda haber, pero mi foco está en mis jugadores y en Ceuta. Se lo he dicho a ellos, que son mis mejores fichajes. Si suben su rendimiento, que lo están haciendo muy, muy, muy bien, son los mejores refuerzos. Hay jugadores que han tenido mala suerte por las lesiones y deben aumentar el nivel. Con Loren cada día tengo dos o tres reuniones”.

En verano era diferente porque la presión sobre él era mucho mayor, ahora con cierto vuelto, todo cambia: “La responsabilidad que teníamos en verano y seguimos teniendo… Esto va por procesos. Ya no el entrenador, sino todos. Esto no es todo paz y amor, las cosas hay que decirlas a la cara de puertas hacia dentro, pero hay que decírselas. Ahora toca empatizar. Hemos tenido la mala suerte de Haitam, lo de Ramón y ahora Kevin, pero puede ser el primer partido en el que me encuentre sin tantas bajas aunque no todos estén al cien por cien. Y por el camino hemos sumado a Aarón, Cordero e Izan que para mí ahora mismo son de la primera plantilla. Eso aumenta el nivel”