Fichajes Málaga: El caso Manolo Reina o seguir pagando a un descarte

En el Málaga se siguen produciendo situaciones de difícil explicación. Una de ellas tiene que ver con Manolo Reina. No es solo que se no haya resuelto el caso del cancerbero de Villanueva del Trabuco, es la dejadez con la que está conduciendo el asunto y que al club de Martiricos le sigue costando el dinero. Un lujo que no debería poder permitirse una entidad que justifica la ejecución de un ERE por motivos económicos pero que sigue realizando dispendios en otras áreas.

Manolo Reina era uno de los cuatro jugadores del primer equipo del Málaga que tenían contrato a pesar del descenso de categoría. Pero en la entidad tenían claro que el meta trabuqueño debía salir pese a quedarle una temporada más firmada. La cuestión es que la comunicación entre club y futbolista ha sido prácticamente inexistente. De hecho, fue Reina el que tuvo que tomar la iniciativa para contactar con los dirigentes para intentar resolver su situación.

Pero pasan los días y Manolo sigue perteneciendo a la disciplina blanquiazul. El equipo de Sergio Pellicer ya regresó al trabajo y se encuentra en plena pretemporada. El Málaga se limita a poner en algunos de sus partes que el jugador está "ausente con permiso del club". En realidad es la entidad quien no quiere en la dinámica blanquiazul al veterano portero. Mientras tanto, el contador sigue en marcha y eso es dinero. Tanto el administrador judicial, José María Muñoz, y el director general, Kike Pérez, deberían haber manejado mejor este asunto.

Según el entorno del futbolista, Manolo Reina (1985) no tiene intención de poner en problemas al Málaga, más bien lo contrario, encontrar un arreglo amistoso. Sí estaba sorprendido de la falta de interés que ha puesto el club en ese asunto. El meta malagueño, de hecho, está contemplando la posibilidad de retirarse del fútbol en activo.

Mientras tanto, Loren Juarros aprieta para conseguir el fichaje de un cancerbero como Adrián Pereda, futbolista del Villarreal C y que serviría para reforzar al mismo como portero del Atlético Malagueño y del primer equipo.