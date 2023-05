El Fondo Sur 1904 pide dimisiones en el Málaga

El descenso del Málaga a la Primera Federativa ha provocado que diferentes instituciones se pronuncien sobre la desastrosa campaña que realizó el conjunto de Martiricos, cuando el objetivo prometido en verano era el ascenso. El alcalde Francisco De la Torre, la concejala Noelia Losada, la Federación de Peñas y obviamente el propio club alzaron la voz. Sin embargo, quedaba por dar su opinión la afición, la cual se ha dejado la piel esta campaña con multitudinarios desplazamientos lejos de La Rosaleda y en casa. Por eso, después de unos días, el Fondo Sur publicó el siguiente comunicado mostrando su descontento y solicitando cuáles son sus peticiones para una futura reconciliación con la entidad de Martiricos.

Este es el comunicado íntegro:

A todo el Cortijo,

En respuesta a vuestro insuficiente comunicado del pasado 20 de mayo de 2023, tras consumarse el descenso de nuestro equipo, os decimos que no podemos aceptar un simple perdón cuando, a lo largo de todo el año, no habéis mostrado ninguna autocrítica.Tanto el club como nuestra ciudad merecen respeto, y si los dirigentes no han estado a la altura, es imperativo que den un paso al lado y permitan que otras personas tomen las riendas. Vuestros nombres y apellidos quedarán marcados en la memoria de todos y cada uno de los malaguistas por el desastroso rendimiento de esta temporada, porque los culpables no son los 50 empleadosque vais a echar para intentar silenciarnos, sino vosotros, que sois los responsables de haber eliminado al Málaga CF del mapa del fútbol profesional. En cualquier empresa privada, ante unos resultados tan nefastos como los vividos eta temporada se exigiría la dimisión de todos y cada uno de los responsables de las distintas áreas del organigrama del club. Por ello, y creyendo en vuestra honradez y vuestra buena fe para con el Málaga, y no en la existencia de otro tipo de intereses ocultos, exigimos la dimisión o cese de estas personas, conocidas por todos.Exigimos esto, no solo para plasmar un cambio en los resultados deportivos, sino también para que mejore la transparencia dentro del club. La afición estña cansada de excusas, promesas vacías y de la falta de profesionalidad de los que deberían ser líderes.Es hora de tomar acciones concretas, de no divagar más en decisiones que, aunque ya sea tarde, debieron tomarse hace mucho tiempo. Es hora de trabajar para devolver al Málaga CF al fútbol profesional.